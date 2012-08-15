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Ünlülerin hesaplarında 17 milyon dolarlık vurgun!

BDDK, Fatih-Fulya Terim, Petek Dinçöz, Hıncal Uluç gibi ünlü isimler ve pek çok işadamının hesaplarındaki usulsüzlük üzerine, 29 kişinin imza yetkilerini kaldırdı

15 Ağustos 2012 11:25

Fatih-Fulya Terim, Petek Dinçöz, Hıncal Uluç gibi ünlü isimler ve pek çok işadamının hesaplarında usulsüzlük yapan bazı bankacıların, bu isimler aleyhine toplam 17.5 milyon dolar zarara neden oldukları ileri sürülüyor.

Bir bankanın Levent Özel Bankacılık Şubesi müdürü, bölge müdürü, yardımcısı ve portföy yöneticisi 29 kişi, müşteri hesaplarında usulsüzlük yaparak, 17.5 milyon dolar zarara neden olmakla suçlanıyor.

Fatih-Fulya Terim, Petek Dinçöz, Hıncal Uluç gibi ünlü isimler ve pek çok işadamının hesaplarındaki usulsüzlük üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 29 kişi hakkında rapor düzenleyerek bu kişilerin imza yetkilerini kaldırdı.

BDDK'nın, zimmet ve dolandırıcılıktan savcılığa verdiği isimler, “vadeli mevduatların vadesinden önce kapatılması, vadesi dolanların yenilenmeyerek vadesizde bırakılması, müşterilerin imzasını taklit ederek spot döviz alım-satımı, vadeli döviz alım-satımı, opsiyon işlemleri ve yasal dayanağı olmayan ücret/komisyon tahsili” gibi usulsüz işlemleri organize şekilde mütemadiyen yapmakla suçlanıyorlar.

Hürriyet'in haberine göre, usulsüzlüğün yıllardır yapıldığı ve meblağın büyük olduğu bilgisi üzerine banka, kendi personelinden şikayetçi oldu.

Şüpheli personel hakkındaki ilk suç duyurusunu kendi bankaları yaparken, suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 29 personel hakkında soruşturma başlattı. Ardından, BDDK’nın 5 yeminli murakıbı ilgili bankayla ilgili “usulsüz işlemler hakkında rapor” düzenledi.

Bankacıların, usulsüz işlemleri “hedef tutturmak ve prim almak” için gerçekleştirdikleri belirtilirken, Petek Dinçöz, Can Tanrıyar ve Terim çiftinin aralarında bulunduğu ünlü pek çok müşteri savcılık tarafından çağrılarak ifadeleri alındı.

Olay savcılığa yansımadan önce banka avukatları müştekileri tek tek gezip, şikayetçi olmamalarını, zararlarının banka tarafından karşılanacağını bildirdi. Ardından savcılık müştekileri adliyeye ifade için çağırdığında, adliyede onları yine bankanın avukatları karşıladı ve şikayetçi olmamaları konusunda ricacı oldu.

Can Tanrıyar, Petek Dinçöz, Fatih ve Fulya Terim çifti gibi isimler bu karşılamanın ardından savcının verdiği bilgi karşısında şaşkına döndüler. Savcı, yıllardır bu usulsüzlüğün yapıldığını ve rakamın çok büyük olduğunu bildirdi. Bunun üzerine müştekiler bankadan şikayetçi oldular.

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