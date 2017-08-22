Ünlülerin çarığı Maraşlı ustadan

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, (DHA) - KAHRAMANMARAŞLI çarık ustası 52 yaşındaki Hüseyin Kopar aralarında Truva, Harry Potter, Avatar, Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin yer aldığı 43\'ü yabancı 50 film için 50 bin çarık ürettiı. Kopar ailesi aynı zamanda dünya sinemasının yıldız isimlerinden Brad Pitt, komedyen Cem Yılmaz, sanatçı Tarkan\'a da çarık yaptı.

Hüseyin Kopar\'ın dedesi Salman Kopar, İstanbul\'da askerlik yaptığı sırada Rum asıllı bir ustadan çarık yapmayı öğrendi. Daha sonra memleketi Kahramanmaraş\'a dönerek mesleği sürdüre Salman Kopar, ailesinin diğer bireylerine de çarık yapmayı öğretti. Kopar ailesinden 4\'üncü kuşak olarak dede mesleğini sürdüren Hüseyin Kopar, bir yandan da çarıkların tanıtımını yapmak için Türkiye\'nin farklı illerini gezdi. İstanbul\'da yaşayan bir Musevi ustanın, Osmanlı çarığını 1975 yılında ABD yapımı \'Büyük İskender\' filmi için yapmasıyla, sinema sektörü çarıkların denizde, çamurda ve her hava koşulunda giyilebileceğini gördü. Musevi ustanın bu girişimini öğrenen Hüseyin Kopar da Türkiye\'nin farklı illerinin yanı sıra 1990 yılından sonra ABD ve birçok Avrupa ülkesini gezerek çarığın tanıtımını yaptı. Bu tanıtım faaliyetlerinin ardından dünya sinemasının kült filmlerinden Truva, Harry Potter, Avatar, Yüzüklerin Efendisi, Kral 8\'inci Henry, Boley Kızı, Aragorn gibi filmlerde kullanılmak üzere Kopar\'a çarık sipariş edildi.

FİLMLER İÇİN 50 BİN ÇARIK YAPTI

Kahramanmaraş\'ta aile şirketi olarak çalışmaya devam eden Kopar ailesi, bugüne kadar 7\'si Türk yapımı, 43\'ü yabancı filme çarıkların yanı sıra kostümler dikti. Antalya\'da bir alışveriş merkezinin davetiyle gelen Hüseyin Kopar, açtığı stantta çarık dikti. Osmanlı çarıklarının yanı sıra filmler için kostüm diktiğini de belirten Hüseyin Kopar, son olarak eylül ayında vizyona girecek İngiliz yapımı \'Truva\' filmi ayarında bir filmin ayakkabı ve kostümlerini yaptıklarını söyledi. Anlaşma gereği bu filmin adını açıklayamayacağını belirten Kopar, \"Biz aile olarak dikimleri yapıyoruz. Çocuklarımız da bu işi yapıyor. Kostümleri dönem dönem Kahramanmaraş\'taki kadınların da desteğiyle yapıyoruz. Amaçlarımızdan biri de kırsalı desteklemek. Minyatür çarıklar da yapıyoruz. Bunları yine kırsalda yaşayan sayıları 70 olan kadınımız yapıyor\" diye konuştu. Kopar ailesi bugüne kadar filmler için 50 binin üzerinde çarık yaptı.

BRAD PİT, CEM YILMAZ, TARKAN GİYİYOR

Çarıklara rahat kullanımı nedeniyle ünlülerin de ilgi gösterdiğini anlatan Kopar, Cem Yılmaz ve Tarkan\'ın da yaptığı çarıkları giydiğini söyledi. Yaptığı çarıkları bir filmde giyen Brad Pitt\'in daha sonra gündelik hayatta da giymeye devam ettiğini dile getiren Kopar, birçok ünlü ismin kendisini Kahramanmaraş\'ta ziyaret ettiğini kaydetti.

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