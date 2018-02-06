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Ünlülere sanal bahis operasyonu; 18 kişi gözaltında!

Paranın miktarı, MASAK uzmanlarının hazırlayacağı raporla ortaya çıkarılacak

06 Şubat 2018 09:52

Polis, Londra merkezli sanal bahis sitesi üzerinden milyonlarlarca lira haksız gelir eden çeteyi çökertti. İşinsanı Metin Aşık’ın kızı Eda Aşık ve eşi Özgür Özen dahil 18 kişi gözaltında. Bazı İngiliz hukukçuların da çeteyle bağlantısı saptandı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ‘By Mavi’ uzantılı sanal bahis sitelerini yakın takibe aldı. İngiltere’nin başkenti Londra merkezli sitelerin tüm para trafiği de MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından masaya yatırıldı. Soruşturma kapsamında, sanal bahis sitesinden toplanan paraların önce Türkiye’deki kasaların hesaplarına aktarıldığı; sonra da yurtdışına gönderildiği tespit edildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Siber Polis, teknik ve fiziki çalışmaların ardından sanal bahis sitelerinin panellerini kuran, oynatan ve paraların hesaplarda toplanmasını sağlayan kişileri tek tek tespit etti. Ardından operasyon başladı. Ünlü işadamı Metin Aşık’ın kızı Eda Aşık ile geçen yıl evlendiği eşi Özgür Özen’in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Eda Aşık’ın kumardan elde ettiği parayı eşinin hesabına havale ettiği bildirildi. Emniyette ifadeleri alınan kişiler arasında ünlü bir yazılım şirketinin sahiplerinin de olduğu öğrenildi.

İfadeleri alınacak

Milyonlarca liralık vurgunun yapıldığı tahmin edilen siteler üzerinden bahis ve kumar oynayanlar arasında birçok ünlü ismin olduğu, polisin onların da ifadelerine başvuracağı öğrenildi. Türkiye’deki yapı ile İngildftere’deki merkez arasında bağlantı sağladıkları tespit edilen bazı İngiliz hukukçular da soruşturma kapsamına alındı. Kaç kişinin bu siteler üzerinden bahis oynadığı ve yurtdışına gönderilen paranın miktarı, MASAK uzmanlarının hazırlayacağı raporla ortaya çıkarılacak.

 

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