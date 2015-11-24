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Ünlüler öğretmenlerini anlattı

Haldun Dormen, Sunay Akın, Arda Türkmen, Sinan Güler 'Fark Yaratan Öğretmenlerini' andı

24 Kasım 2015 10:46

Türkiye’de çok sayıda gencin takip ettiği isimlerin bugün bulundukları yere ulaşmalarında, öğretmenlerinin de rolü büyük. Oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen ABD’de eğitim gördüğü dönemde, “38 yıldır ilk defa bir genci tebrik etmek için sahne arkasına geliyorum” diyen öğretmenini anlattı.

Cumhuriyet’ten Deniz Ülkütekin’in haberine göre; Haldun Dormen, Sunay Akın, Arda Türkmen, Sinan Güler'in Öğretmen Akademisi Vakfı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için organize ettiği Fark Yaratan Öğretmen Kampanyası kapsamında, yaşamlarını etkileyen öğretmenleriyle ilgili aktardıkları anekdotlar şöyle:

Sunay Akın (Araştırmacı-yazar)

Öğretmen denince aklıma gelen, en sevdiğim öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’tür. 70’li yıllar çok zor dönemlerdi, ‘ya bundan bir şey olmaz’ deniliyordu benim için de. Bu en karanlık dönemimde bir öğretmen vardı ki; beni karanlıktan tutup aydınlığa çıkaran o öğretmendir; Adnan Ersan.

Arda Türkmen (Aşçı)

Fark yaratan, lisedeki tarih öğretmenim Canan Atınç’tı. Hayatımda onun kadar pozitif, neşeli, dersi güzel anlatan, öğrencisiyle ilişkisini güzel kuran bir insan hiç görmedim. Birbirimizin hayatından hiç kopmadık.

 

Özgüven aşıladı

 

Haldun Dormen (oyuncu)

İlkokulda Bedihe öğretmenim vardı. Birçok şeyi ondan öğrendim. Ama beni asıl yönlendiren ABD’deki bir eğitmen oldu. Bir oyun sahneye koymuştum. Oyundan sonra, “38 yıldır ilk defa bir genci tebrik etmek için sahne arkasına geliyorum” dedi. Bu bana yönetmen olarak müthiş bir güven verdi. Ben de hocalık yapıyorum bildiğiniz gibi. Birçok öğrenci yetiştirdim. Herhalde ben de bazılarına yön vermişimdir ve fark yaratmışımdır.

Sinan Güler (Basketbolcu)

Benim için fark yaratan ilkokuldaki Nilgün Taraşlı öğretmenimdi. Hiperaktifliğimi doğru şekilde kanalize etmeme çok yardımcı olmuştu. Konsantrasyonum bozulduğunda, derse kaldığım yerden devam etmemi sağlayacak taktikler uygulardı.

 

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