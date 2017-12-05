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Ünlüler kansere dikkat çekti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ATA Demirer, Deniz Çakır, Feridun Düzağaç ve Altan Erkekli, kameraların karşısına bu kez kolon kanserine dikkat çekmek amacıyla geçti

05 Aralık 2017 13:04

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ATA Demirer, Deniz Çakır, Feridun Düzağaç ve Altan Erkekli, kameraların karşısına bu kez kolon kanserine dikkat çekmek amacıyla geçti.
Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından Antalya\'da yapılan 34\'üncü Ulusal Gastroenteroloji Kongresi\'nde izletilen kısa bilgilendirme videosunda, Ata Demirer, Deniz Çakır, Feridun Düzağaç ve Altan Erkekli kamera karşısına geçti. Kolon kanserine dikkati çekmek amacıyla çekilen videoda, beyaz tişörtler giyen ünlüler kolon kanseri için uyarılarda bulunuyor. Şarkıcı Feridun Düzağaç, \"Poliplerin kolonoskopi ile erken saptanıp çıkarılması kanser gelişimini önler. Kolonoskopi yaptır şansı yakala\" dedi. Oyuncu Deniz Çakır ise “Kilolu olmak, hareketsiz yaşam, tütün ve aşırı alkol tüketimi kanser riskini artırır. Devlet kuruluşlarında ücretsiz olan dışkıda kan testini yaptır, taramalarını başlat. Farkında ol, geç kalma\" dedi.
\'FARKINDA OL HAYATI YAKALA\'
Komedyen ve oyuncu Ata Demirer de, “50 yaşına gelmiş her sağlıklı insana ve ailesinde kolon kanseri bulunanlara muhakkak kolonoskopi yapılmalıdır. Kolonoskopiden korkmayın, kanserden korkun. Farkında ol hayatı yakala\" ifadelerini kullandı. Film, sinema ve tiyatro oyuncusu Altan Erkekli\'nin “Çok geç olana kadar bekleme\" cümlesiyle video sona eriyor.
\'50 YAŞINDAN SONRA MUTLAKA KOLONOSKOPİ YAPTIRILMALI\'
Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Serhat Bor, kolon kanserinin kolonoskopi ile önlenebildiğine dikkati çekti. Ancak birçok kişinin kolonoskopi hakkında önyargılı olduğu için yaptırmadığını belirten Prof.Dr. Bor, bu önyargının kırılması için ünlülerin yardımıyla bu videonun çekildiğini söyledi. Uygun görüldüğü takdirde bunun kamu spotu olacağını belirten Prof.Dr. Bor, “Hiçbir şikayeti olmayanlar 50 yaşından sonra 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmalı. Eğer aile öyküsü var ise daha erkene çekilmelidir. Kolon kanserleri çok erken safhada yakalanırsa kanser olma riskini tamamen ortadan kaldırabiliriz\" diye konuştu.

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