Ünlüler Afrin harekâtına destek için sınırda

Sanatçılar, Afrin harekatına destek için Hatay'a gitti. Aralarında Tamer Karadağlı, Mustafa Ceceli, Erhan Güleryüz, Erhan Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı grup Mehmetçik'e ve Reyhanlı halkına destek için Hatay'da olduklarını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Desteğe giden Erhan Güleryüz, "Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz, 80 milyon. Tüm dünyanın gözü bu toprakların üzerinde. 80 milyon tek bir millet olarak gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mehmetçiğin bu bölgeyi toparlayacağını biliyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acılarını paylaşmaya geldik. Sayımız bu kadar görünüyor ama önümüzdeki günlerde yüzlerce insan burada olacak" dedi.

Mustafa Ceceli ise, "Sınıra yakın bir ilçede yaşıyor olabilirsin ve hedefe konmuş da olabilirsiniz hem fikri hem zihni olarak moral ve motivasyonu yükseltmek çok kıymetli. Sanatçı Mehmetçik el ele" ifadelerini kullandı.

Hatay'a giden ünlülerin açıklamaları şöyle:

Sefa Zengin: Tüm Türkiye'nin kalbi burada atıyor. Sanatçı için zaruri bir görevdir. Türk ordusu, Türkiye ile onur duyuyoruz. Bu onurun bir parçası olmak için buradayız onlara moral olması için buradayız. Özellikle tüm sanatçı arkadaşlarıma ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Zuhal Yalçın: Ben annelerinin yerine geldim, onlara moral vermek için geldim. Hala çok heyecanlıyım. Çünkü bu benim her şeyden önce görevim. Evlat yetiştiren bir kadın olarak onları öpüp koklayıp sarmalıyorsak ne mutlu bize.

Deniz Oral: Her zaman geliriz, bugün en ufak bir çakıl taşını bile kimseye feda etmeyiz elimizden ne geliyorsa yaparız. Bu bölgedeki insanlara moral vermeye geldik.

Emre Kızılırmak: Bu buluşmanın bir parçası olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz atalarımızdan devralmış olduğumuz topraklarımızı kanımızın son damlasına kadar savunmaya devam edeceğiz.