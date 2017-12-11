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Ünlü yönetmeni öldüren figüranın sorgusu sürüyor

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) ŞİLE'de yönetmen Mustafa Kemal Uzun (58)'u sopayla başına vurarak ve bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen figüran O

11 Aralık 2017 15:29

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) ŞİLE\'de yönetmen Mustafa Kemal Uzun (58)\'u sopayla başına vurarak ve bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen figüran O.A. polis tarafından yakalandı. Beylikdüzün\'nde yakalanan şüphelinin sorgusuna poliste devam ediliyor.

Dizi ve filmin yönetmeni, ulusal ve uluslarası ödüllerin sahibi ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, Şile\'deki evinde ölü olarak bulunmuştu.cinayet ile ilgili soruşturma yapan polis, kamera görüntülerini  kullanarak şüphelinin figüran olarak dizilerde rol O.A. olduğunu tespit etti. Polis yaptığı operasyonla şüpheli O.A.\'yı gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden öldürdüğü yönetmene ait cep telefonu çıkarken, gösterdiği yerde yönetmenden gasp ettiği otomobilde bulundu. Şüphelilinin poliste verdiği ifadesinde olay sırasında birlikte alkol aldıklarını aralarında çıkan tartışma sonucu öfkeyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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