Ünlü yönetmen, Obama'nın pantolonunu indirmeye çalıştı

Mizah filmlerinin efsanevi yönetmeni Mel Brooks, pantolonunu indirmeye çalışıyormuş gibi yaparak, ABD Başkanı Barack Obama’yı şaşırttı.

Ulusal Sanat Madalyası'nı almak için davet edildiği Beyaz Saray'da Obama'yla bir araya gelen 90 yaşındaki yazar, aktör, yapımcı ve yönetmen Brooks, şakacı yönünü ABD Başkanı'nın karşısında da saklamadı.

Madalyanın boynuna takılmasının ardından Obama'nın pantolonunu çıkarmaya çalışıyormuşçasına eğilen Brooks, törenin ardından The New York Times'a yaptığı açıklamada, "O bir şakaydı, madalya ağırdı. En az 2 kilo çeker" dedi.