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ÜNLÜ YÖNETMEN MUSTAFA MAYADAĞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

* Mayadağ'ın 35 yıl önce üniversitede hocası olan Eski Eğitim Bakanı Nabi Avcı da cenaze törenine katıldı   Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ / İstanbul DHA 90'lı yıllar ve 2000'lerin başında birçok ünlü şarkıcının klip yönetmeni Mustafa Mayadağ,

30 Aralık 2017 19:27

* Mayadağ\'ın 35 yıl önce üniversitede hocası olan Eski Eğitim Bakanı Nabi Avcı da cenaze törenine katıldı
 
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ / İstanbul DHA
90\'lı yıllar ve 2000\'lerin başında birçok ünlü şarkıcının klip yönetmeni Mustafa Mayadağ, 2 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düştü. Dün saat 09.30 sıralarında evinde hayatını kaybeden Mayadağ için bugün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri Eşi Birten ve çocukları Naz ile Mert Mayadağ kabul etti. Eski Eğitim Bakanı Naci Avcı da cenaze namazına katıldı. 
 
Görüntü Dökümü:
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-Cenazeden detaylar
-Ailenin taziyeleri kabul etmesi
-Nabi Avcı\'nın görüntüsü
-Avcı ile röp
-Birsen Mayadağ ile röp
-Cenaze namazı
-Tabutun araca konması
-Genel ve detaylar


 

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