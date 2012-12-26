Ünlü yönetmen Metin Erksan mirasını asistanına bıraktı

83 yaşında vefat eden Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Metin Erksan, yazıları, kitapları ve filmlerinin tüm yasal ve hukuki haklarını, eski öğrencisi olan asistanı Zeynep Özlem Havuzlu'ya bıraktı.

Erksan'ın, 16 Nisan 2004'te Beyoğlu 35. Noterliği'nde hazırlattığı vasiyetnamesi, İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yeğenleri Enise Demet Gül ve Methiye Tüliten ile avukatları huzurunda açıldı. Diğer yasal mirasçı yeğen Fatma Çiğdem ise katılmadı.

Vasiyetnameyi okuyan hakim, Erksan'ın 1999'da hazırladığı vasiyetnameyle tüm mirasını 3 yasal mirasçısına bıraktığını ifade etti. Hakim, Erksan'ın Mayıs 2003'te hazırladığı yeni vasiyetiyle 1999 tarihli vasiyetnamesinden vazgeçtiğini, ancak mirasını kime bıraktığını açıklamadığını kaydetti.

'Evladım, kızım, can yoldaşım'





Erksan'ın 16 Nisan 2004 tarihli son bir vasiyetname daha hazırladığını belirten hakim, bu vasiyetnameyi okudu. Erksan'ın vasiyetinde şu ifadeler yer aldı:

''Türkiye Cumhuriyet Devleti sınırları içerisindeki ve yurt dışındaki tüm menkul ve gayrimenkul mal varlığımı, tüm yasal ve hukuksal haklarımı özellikle kütüphanemde bulunan tüm kitaplarımı, tüm el yazılarımı, daktilo ve bilgisayarda yazdığım tüm yazılarımı, yayınlanmış ve yayınlanacak tüm kitaplarımı, bunların yasal, hukuksal, ekonomik tüm haklarını, fotoğraflarımı, değerli öğrencim, evladım, kızım, can yoldaşım, 1973 doğumlu Zeynep Özlem Havuzlu'ya bırakmayı vasiyet ediyorum. Son arzularım bundan ibarettir.''

Vasiyetnamenin açıklanmasının ardından Erksan'ın yeğenleri Enise Demet Gül ve Methiye Tüliten, buna itiraz ederek iptal edilmesi için dava açacaklarını söylediler.

Erksan'ı geçtiğimiz yaz kaybetmiştik

Türk sinemasının önemli yapıtlarına imza atan yönetmen Metin Erksan, 4 Ağustos 2012'de 83 yaşında vefat etti.

Yusuf Ziya Ortaç'ın ''Binnaz'' adlı filmini senaryolaştırarak 1950'de sinemaya adım atan Erksan, ''Susuz Yaz'' filmiyle 1964'te Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ''Altın Ayı''yı kazanarak, Türk sinemasının yurt dışında tanınmasında öncü oldu.

''Yılanların Öcü'' filmiyle Sinema Yazarları 1961/1962 döneminin En Başarılı Yönetmen Ödülü'nü, 1966 Tunus Kartaca Film Festivali'nde de Şeref Madalyası Ödülü'nü alan Erksan'ın 1964'te çektiği ''Acı Hayat'', Sinema Yazarlarınca Yılın Filmi Ödülü kazandı.

Erksan, ''Suçlular Aramızda'' filmiyle 1965'te İkinci İzmir Film Şenliği'nde En İyi Yönetmen, Milano Film Festivali'nde En İyi Sosyal İçerikli Film Ödülü'nü almaya hak kazandı.