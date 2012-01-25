-Ünlü yönetmen hayatını kaybetti ATİNA (A.A) - 25.01.2012 - Geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ünlü Yunan yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Theodoros Angelopoulos, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde Pire Drapetsona otoyolunda, ''Öteki Deniz-The Other Sea'' adlı yeni filminin çekimi sırasında bir motosikletin çarpttığı Theodoros Angelopoulos, olay yerinden ambulansla Faliro'daki bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan ünlü yönetmenin, hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Filmleri ile çoğu Avrupa festivallerinde sayısız ödül kazanmış olan 77 yaşındaki yönetmen Angelopoulos, 40 yıllık bir sinema kariyerine sahip. ''36 Günleri'', ''Avcılar'', ''Kumpanya'', ''Kitera'ya Yolculuk'', ''Arıcı'', ''Puslu Manzaralar'', ''Leyleğin Geciken Adımı'', ''Ulis'in Bakışı'', ''Sonsuzluk ve Bir Gün'', ''Ağlayan Çayır'' ve ''Zamanın Tozu'' gibi filmlerin sahibi olan yönetmen Angelopoulos, birçok film festivalinde onur konuğu olarak veya jüri üyeliği yapmak üzere Türkiye'ye de gelmişti.