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Ünlü yönetmen Costa Gavras'tan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek

Gavras, Nuriye Gülman ve Semih Özakça için göderdiği mesajda "Bu güçlü direnişe ben de varım" ifadelerini kullandı

19 Ağustos 2017 00:35

Ünlü yönetmen Costa Gavras, KHK ile ihraç edilmelerinin ardından "İşimi geri istiyorum" talebiyle başlattıkları açlık grevi 162. gününe giren akademisyen  Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için ikinci kez mesaj gönderdi. Gavras mesajında "Bu güçlü direnişe ben de varım. Dostlukla kalın" ifadelerini kullandı.

Yarın Haberin aktardığına göre, Costa Gavras, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasının birinci haftasında Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’le bir mesaj daha göndermişti. Gavras, ilk mesajında “Değerli Fatoş, açlık grevindeki akademisyenlerin imza dilekçesini seve seve imzalıyorum. Ve ayrıca yanlarında mücadele edenlerin eylemini de destekliyorum. Değerli Fatoş, sana ve Yılmaz’ın anısına dostluk ve sadakatimi iletiyorum” demişti.

Yunan asıllı Fransız film yönetmeni Gusta Gavras,Yılmaz Güney’in “Yol” filmiyle Altın Palmiye kazandığı yıl olan 1982’de “Kayıp” filmiyle ödülü paylaşmıştı.

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