Ünlü yatırımcı Mobius: Türk Lirası ucuz, satın alın

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Türk Lirası'nın ucuz olduğunu ve Türk Lirası'nda alım tavsiye ettiğini söyledi. İstanbul'da katıldığı etkinlikte konuşan Mobius Capital Partners Kurucusu Mobius, gelişen ülkelerin ortalama büyümesinin de yüzde 5 olarak beklendiğini söyledi.

Business HT'de eyr alan habere göre, Mobius, "Çin para biriminin dolara karşı yüzde 15 iskontolu olması yuanı çekici kılıyor. Güney Kore Wonu dolara karşı yüzde 10 iskontolu. Zayıf para birimi her zaman kötü bir şey olmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayının sonlarında Mobius, Türkiye ile ilgili piyasalara uyarılarda bulunmuştu.

Mobius, "Gelişen piyasalarda Türkiye kaynaklı negatif bulaşma etkisi mümkün." ifadelerini kullanmıştı.

Mobius, Arjantin ve Brezilya'nın da iyi gitmediğini söyledi ve "Gelişen piyasalarda daha fazla aşağı yönlü hareket görülebilir." dedi.

81 yaşındaki piyasa gurusu Mark Mobius Franklin Templeton Investments’ten ayrıldıktan sonra emeklilikten vazgeçerek Mobius Capital Partners'ı kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'da para politikasına ilişkin açıklamalarının ardından dolar/TL'de yükseliş ivmesi kaydedilmiş ve dolar/TL kuru 4,9253 seviyesine kadar yükselmişti. Takip eden dönemde Merkez Bankası'nın faiz artışlarıyla kurda gevşeme kaydedilmişti