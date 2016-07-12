Ünlü türkücünün ağabeyi cinayetten gözaltına alındı

İstanbul Eyüp'te apartman komşuları arasında pencerenin önüne asılan çamaşırların kirletilmesi iddiasıyla başlayan kavga cinayetle bitti. Kavga sonucu alt katta oturan Hasan Parın tabancayla vurularak öldürülürken, 22 yaşındaki oğlu Burak Parın yaralandı. Polis olayın şüphesi Nihat Gezer’i dün Kadıköy’de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin Türkücü Yusuf Harputlu’nun ağabeyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili bir kişiyi daha arıyor.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Eyüp, Akşemsettin mahallesinde 20 Haziran 2016 tarihinde meydana gelen olay, görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişti:

Aynı apartmanda altlı üstlü oturan Parın ve Gezer aileleri, çamaşır asma yüzünden tartıştı. Cinayetten 10 gün önce yaşanan tartışmada Parın ailesi, camın önüne astığı çamaşırların, Gezer ailesinin oturduğu daireden atılan sigara külü ile kirletildiğini iddia etti. İki aile arasında bu yüzden husumet oluştu.

Olay gecesi saat 02.00 sıralarında iki aile fertleri arasında başlayan tartışma bu kez kavgaya dönüşürken cinayetle sonuçlandı. Şüpheli Nihat Gezer’in tabancayla alt kat komşusu Hasan Parın’ı öldürdüğü, oğlu Burak Parın’ı yaraladığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaçan şüpheli Nihat Gezer’in izi bugün Kadıköy’de bulundu. Sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanan Nihat Gezer, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelinin, daha önceden tehdit ve yaralama suçlarından polis tarafından gözaltına alındığı tespit edildi. Şüphelinin Yusuf Harputlu’nun ağabeyi olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin olayla ilgili olarak Nihat Gezer’in 15 yaşındaki kardeşini de aradığı öğrenildi.