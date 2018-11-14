Ünlü terzi Ayhan Apaydın, Alman Rundschau Dergisi'nde

Bahar DEMİREL/İSTANBUL, (DHA) - DÜNYADA modacılara ve terzilere erkek modası ile biçki ve kesim tekniklerinin aktarıldığı Alman Rundschau Dergisi\'nde, 1979 yılında dünya birincisi olan Türk terzi Ayhan Apaydın ile ilgili övücü yazıya yer verildi.

Derginin tanıtım sayfasında; Rusya\'dan Arjantin\'e, Finlandiya\'dan Güney Afrika\'ya kadar ünlü terzilerin tanıştırılmasının istendiği belirtilen bölümde, 1969\'da Avrupa\'ya giderek sayısız ödül alan ve 1984\'te ülkesine dönen Ayhan Apaydın\'dan söz edildi. \'Bir gün Türk terzileri de dünya terziler kurumuna taşımak istemektedir\' denilen yazıda, Apaydın\'ın mesleki başarısıyla ilgili şunlar kaydedildi:

\'Tanıştırmaya, 75 yaşını kutlayan İstanbul\'daki meslektaşımızdan başlıyoruz. O Ayhan Apaydın\'dır. 15 sene Almanya\'da Leo Hanf Und Werner Losberg atölyesinde çalıştığı zamanı çok güzel anıyor. Çünkü İstanbul\'daki başarılı iş hayatının alt yapısını orda yapmıştı.

Federal Kongre Münih Giyim Derneği 1979\'da gösterdiği başarısından dolayı üyeliğe kabul etmiş, usta diploması almıştır. 35 senedir asillere laik atölyesinde kendi müşterilerine hizmet vermektedir. Onun bu iş kalitesi takdir edilmektedir.\'

ÇIRAKLIKTAN DÜNYA BİRİNCİLİĞİNE

Mesleğe Malatya\'da çırak olarak başlayan Ayhan Apaydın, Düsseldorf Moda Akademisi\'ni birincilikle bitirdi. Almanya\'da smokin, frak ve klasik takım elbise dallarında ödüller alan Apaydın, 1975\'te Roma\'daki \'Enternasyonal Moda Yarışması\'nda \'Avrupa\'nın en iyi terzisi\' ilan edildi. \'18\'inci Dünya Moda Kongresi\'nde, 1979 yılında, diktiği kıyafeti kendisi sunan Apaydın, \'altın kupa\' (Wander Pokal) ödülü de aldı. Dünya birinciliği elde eden Türk terzi, Almanya\'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild tarafından 1981\'de \'Yılın tarihe geçen insanlar sütunu\'na alındı. Apaydın, aynı yıl, \'Almanya\'nın en iyi modacısı\' unvanını da kazandı. Ayhan Apaydın, ısmarlama erkek giyimde özgün iğnesi ve çizgilerinin yanı sıra özel koleksiyonlardaki kumaşlarını, 1984\'ten sonra İstanbul\'da kurduğu atölyede vatandaşlarıyla tanıştırdı. Apaydın, bu tarihten sonra katıldığı kongrelerdeki sunumlarda Türk bayrağını taşıyarak, podyuma çıkmaya başladı. Paris\'te 5 yıl önce düzenlenen kongreye özel olarak davet edilen Ayhan Apaydın\'ın diktiği kıyafetin çalınması spekülasyonlara neden oldu.



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