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Spor

Ünlü tenisçi Serena Williams'dan ilginç itiraf BRISBANE (A.A)

02 Ocak 2012 17:04

-Ünlü tenisçi Serena Williams'dan ilginç itiraf BRISBANE (A.A) - 02.01.2012 - 14 yıllık tenis kariyerinde 13 kez grand slam turnuvası kazanan ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, ''spor yapmayı hiçbir zaman sevmediğini'' söyledi.  Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenen WTA turnuvasında Güney Afrikalı Chanelle Schepeerss'i eleyerek 2. tura çıkan Williams, basına yaptığı açıklamada, ''Spor yapmayı hiçbir zaman sevmedim. Nasıl sporcu olduğumu hiç anlamadım. İdman yapmayı sevmiyorum. Fiziksel işten hoşlanmıyorum'' diye konuştu.  Oturularak yapılan işleri ya da alışverişi çok sevdiğini anlatan Williams, ''Tenise delice aşık değilim, yine de tenissiz yaşayamam'' dedi. 30 yaşındaki Serena Williams, 2012'de de geçen sezon yaptığı gibi tenise ara vereceğini belirterek, ''Hoşuma giden diğer şeylere vakit ayırmak istiyorum. Bu motivasyonumu korumama yardımcı oluyor'' ifadesini kullandı.  Dünya sıralamasının eski 1 numaralarından Williams, şu anda 12 numarada bulunuyor. Williams, 20'si çiftlerde olmak üzere toplam 59 turnuva kazandı. Willams, Brisbane'in ardından 5 kez kazandığı, yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılacak.

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