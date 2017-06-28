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Spor

Ünlü tenisçi Serena Williams çıplak poz verdi

Williams, 20 haftalık hamile

28 Haziran 2017 23:19

Tenis dünyasının gelmiş geçmiş en başarılı sporcularından Serena Williams, Amerikan Vanity Fair dergisinin Ağustos sayısının kapağında çıplak poz verdi.

Williams Nisan ortasında sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile 20 haftalık hamile olduğunu açıklamıştı.

35 yaşındaki tenisçi, hamile olduğunu Avustralya Açık Turnuvası'ndan hemen önce fark etmişti. Williams hamileliğinin ilk haftaları olmasına rağmen üstün bir fiziksel performans göstererek Avustralya Açık Turnuvası'nı kazandı.

Williams sosyal haber sitesi reddit'in kurucularından Alexis Ohanian ile Aralık ayında nişanlandığını açıklamıştı.

Ünlü tenisçi Vanity Fair dergisi için çekilen fotoğraflarını kendi Instagram hesabından da paylaştı.

Derginin kapak fotoğrafı ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz tarafından çekildi.

"İnanamadı, 5 test daha yaptı"

Dergiye hamileliği hakkında konuşan Williams, Avustralya Açık Turnuvası'na hazırlanırken bir antrenman sonunda midesi bulanana kadar hiçbir şey fark etmediğini söyledi.

Hemen ardından bir arkadaşının tavsiyesi üzerine gebelik testi yapan Williams, sonucu görünce inanamadığını, "kalbinin yerinden oynadığını" belirtti.

Williams ilk testin sonucuna inanmayarak yanındaki bir arkadaşından eczaneye giderek yeni test almasını istediğini, 5 test daha yaptığını ve hepsinin pozitif çıktığını anlattı.

Amerikan kültür, eğlence, moda ve politika dergisi Vanity Fair'in Ağustos sayısı, 7 Temmuz'da satışa çıkacak.

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