-ÜNLÜ TEKNİK DİREKTÖR YAŞAMINI YİTİRDİ BUDAPEŞTE (A.A) - 19.07.2011 - Macaristan'ın son dönemlerde yetiştirdiği teknik direktörlerin başında gelen Bertalan Bicskei, yaşamını yitirdi. Almanya'nın ünlü futbol akademisi Köln'den teknik direktörlük diplomasını alan Bertalan Bicskei, 1984 yılında Macaristan Genç Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonu yaptıktan sonra iki kez de Macaristan (A) Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünde bulundu. Macaristan Birinci Futbol Ligi takımlarından MTK Budapeşte, Budapeşte Honved, Videoton, Ujpeşt ve Györ takımlarını çalıştıran Bertalan, Güney Kore, Çin, Malezya, Mısır'da birçok takımda görev aldıktan sonra son olarak bu yıl Liberya (A) Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünde bulunmuştu. Macaristan Futbol Federasyonu, 66 yaşında hayatını kaybeden Bertalan Bicskei için tören düzenleyeceğini duyurdu.