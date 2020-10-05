Ünlü tasarımcı Kenzo Takada, Koronavirüs nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Ünlü tasarımcı Kenzo Takada, Fransa'da yakalandığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti.

Japon tasarımcı Kenzo Takada'nın Koronavirüs'e bağlı komplikasyonlar nedeniyle Paris'te hayatını kaybettiği öğrenildi.

Takada'nın hayatını kaybetmesinin ardından moda dünyası baş sağlığı dileklerini yayımladı. Tasarımcı ve modeller, Takada'nın ardından onu 'enerji, kibarlık ve yetenek adamı' olarak andı.

Kenzo Takada, kendi adıyla kurduğu Kenzo markasında 1999 yılında emekli olmuş, sanat kariyerine devam etmişti.