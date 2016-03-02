Ünlü sunucu Seval Akbaba hayatını kaybetti

TRT'de ekranlara gelen Sokak Lezzetleri programının sunucusu Seval Akbaba, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Akbaba, verdiği mücadeleyi bu sabah kaybetti.

Kötü haberi, Seval Akbaba'nın yapımcı arkadaşı Tunahan İlbars Facebook'tan duyurdu.

"Bundan bir kaç yıl önce girdi hayatıma. Önce sunucumdu... Sonra, dostum, can yoldaşım, sırdaşım ve kardeşim oldu. Bugün o kardeşimi kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum... Bir çok insan için öldükten sonra arkasından güzel şeyler söylenir. Kimi doğrudur, kimi abartıdır. Ancak Seval, şu üç günlük dünyada tanıdığım en temiz, en dürüst ve en iyi insanlardan biriydi. 'Kanatsız melek' tanımı en çok O'na yakışırdı. Belki de bu kirli dünya O'nun gibi melek ruhlu birine fazla geldi. Söylenecek, anlatacak o kadar çok şey var ki... Velhasıl seni hep bu fotoğraftaki gibi hatırlayacağım güzel arkadaşım. O sıcacık, içten, gülen gözlerinle... Hayatımıza hep güzel şeyler kattın, yüce Rabbim de ahirette sana nice güzellikler nasip etsin... Seni çok seviyorum..."