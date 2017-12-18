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Spor

Ünlü sporcular Ankara'daki 'Anadolu Dünya Dolu' programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Göçmenler Günü nedeniyle düzenlenen 'Anadolu Dünya Dolu' Programı'nda konuştu

18 Aralık 2017 23:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Göçmenler Günü nedeniyle düzenlenen \'Anadolu Dünya Dolu\' Programı\'nda konuştu. Programa spor ve sanat camiasından ünlü isimler de katıldı. Antalyasporlu Samuel Eto\'o, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Galatasaraylı Fernando Muslera ile Bafetimbi Gomis, Fenerbahçeli basketbolcu Ali Muhammed, milli atlet Ramil Guliyev ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow da programa katılan sporcular arasında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bugün Avrupa\'da 5 milyonu aşan vatandaşımız yaşıyor. İş için eğitim için gitmiş milyonlarca insanımız bulunuyor. Ülkemize gelen herkese gönlümüzü açtığımız gibi, yurt dışına giden vatandaşlarımıza da sahipsiz bırakmıyor, onları da her alanda destekliyoruz. Bizim göçmenler konusunda başımız ne kadar dikse, kendilerini modern olarak tanımlayan ülkelerin başı da o kadar eğiktir\" diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Programa katılan sporculardan detaylar
- Genel görüntüler

*Görüntüler \"Ankara\"dan servis edildi

18.12.2017 - Haber Kodu: 171218113
18.12.2017 - Haber Kodu: 171218115
18.12.2017 - Haber Kodu : 171218122

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