T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ünlü Sloven dağcı Tomaz Humar öldü

14 Kasım 2009 22:42

Dünyanın en iyi dağcıları arasında gösterilen Sloven Tomaz Humar, Himalayalar'da zor bir tırmanışta bacağını kırdıktan sonra ölü bulundu.

40 yaşındaki Sloven dağcı Tomaz Humar, 7 bin 200 metre yükseklikteki Nepal zirvesine tek başına tırmanmaya başladı, ancak uçurumdan düşerek ayağını kırdı ve kampıyla son irtibatı pazartesi günü kurdu. Yerli Şerpa rehberleri de Humar'ı aradılar.

Humar'ın naaşı bugün Tibet sınırında Langtang Lirung Zirvesi civarında İsviçre Havayolları Zermaat şirketi helikopterince bulundu. Humar'ın cenazesi, dağdan 3 kişilik ekip tarafından indirildi.

Humar'ın yakın arkadaşı dağcı Viki Groseli, ''O, olağanüstüydü. Bacağı kırılınca mahsur kaldı'' dedi.

Yoğun kar yağışı, bölgede çığ olasılığını da artırıyor.

Öte yandan, 2 hafta önce dünyanın en yüksek noktasına sahip (Everest Zirvesi: 8 bin 848 metre) Himalaya Dağları'na tırmanan ve o günden bu yana haber alınamayan 4 Macar dağcının aranması da Çin askeri helikopteri eşliğinde sürdürülüyor.

Çin'in Sıçüen Eyaleti Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin kurtarma ekiplerinin yanısıra Macaristan'dan gelen 9 kişilik kurtarma ekibi de kaybolan Macar dağcıların aranmasına katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24