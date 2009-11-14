Ünlü Sloven dağcı Tomaz Humar öldü

Dünyanın en iyi dağcıları arasında gösterilen Sloven Tomaz Humar, Himalayalar'da zor bir tırmanışta bacağını kırdıktan sonra ölü bulundu.

40 yaşındaki Sloven dağcı Tomaz Humar, 7 bin 200 metre yükseklikteki Nepal zirvesine tek başına tırmanmaya başladı, ancak uçurumdan düşerek ayağını kırdı ve kampıyla son irtibatı pazartesi günü kurdu. Yerli Şerpa rehberleri de Humar'ı aradılar.

Humar'ın naaşı bugün Tibet sınırında Langtang Lirung Zirvesi civarında İsviçre Havayolları Zermaat şirketi helikopterince bulundu. Humar'ın cenazesi, dağdan 3 kişilik ekip tarafından indirildi.

Humar'ın yakın arkadaşı dağcı Viki Groseli, ''O, olağanüstüydü. Bacağı kırılınca mahsur kaldı'' dedi.

Yoğun kar yağışı, bölgede çığ olasılığını da artırıyor.

Öte yandan, 2 hafta önce dünyanın en yüksek noktasına sahip (Everest Zirvesi: 8 bin 848 metre) Himalaya Dağları'na tırmanan ve o günden bu yana haber alınamayan 4 Macar dağcının aranması da Çin askeri helikopteri eşliğinde sürdürülüyor.

Çin'in Sıçüen Eyaleti Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin kurtarma ekiplerinin yanısıra Macaristan'dan gelen 9 kişilik kurtarma ekibi de kaybolan Macar dağcıların aranmasına katıldı.