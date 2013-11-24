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Dünya

Ünlü seri katil Charles Manson müridiyle evleniyor

Charles Manson ile evliliğe hazırlanan 'Star': Evet insanlar deli olduğumu düşünüyor ama yaptığım şeyin kendim için doğru olduğunu anlamıyorlar

24 Kasım 2013 11:06

İşlediği cinayetlerle 70'li yıllara damgasını vuran ABD'nin en azılı seri katillerinden Charles Manson, 25 yaşındaki 'müridiyle' evleneceğini duyurdu.

Rolling Stone dergisine verdiği röportajda biseksüel olduğunu da açıklayan 79 yaşındaki Manson, 25 yaşındaki ‘müridiyle’ evleneceğini açıkladı. Kaliforniya’da diğer on beş azılı suçlu ile birlikte Corcoran Hapishanesi’nde kalan Manson 1971 yılında 25 kişiyi öldüren seri katil Juan Corona’ya müzik tavsiyeleri verdiğini, 1997 yılında ünlü oyuncu Bill Cosby’nin oğlu Ennis’i öldüren Mikhail Markhasev ile de iyi anlaştığını açıkladı.

 

Tarikatına aldığı kadınlara cinayet işletiyordu

 

Manson 1960′lı yıllarda ‘tarikatına’ aldığı kadınlara cinayetler işleterek bir ırk savaşı çıkarmaya çalışıyordu. Cani katilin evlenmeyi planladığı ‘ Star ’ isimli takipçisi ise dergiye verdiği röportajda "Evet insanlar deli olduğumu düşünüyor ama yaptığım şeyin kendim için doğru olduğunu anlamıyorlar" dedi.

Star’ın, 60′lı yıllardaki takipçilerinden olan Susan Atkins ile benzerliği ise gözden kaçmıyor. Atkins, ünlü yönetmen Roman Polanski’nin eşi aktris Sharon Tate’i de vahşice katletmişti. Ömür boyu hapis cezası alan ve 2009 yılında hayatını kaybeden Atkins, mahkemedeki ifadesinde ‘Sharon Tate sürekli yalvarıyor ve merhamet dileniyordu. Bunları dinlemekten sıkıldım ve onu bıçakladım’ diye konuşmuştu… Sharon Tate öldürüldüğünde sekiz aylık hamileydi.

 

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