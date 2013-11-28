Ünlü sanayici kaçırıldı

Gaziantep’te faaliyet gösteren Şireci Tekstil’in kurucusu ve sahibi olan sanayici Ahmet Şireci, dün gece geç saatlerde yanında bulunan bir fabrika çalışanıyla 06 ES 800 plakalı otomobiliyle kent merkezine gelirken, Zeytinli Mahallesi’ndeki çevre yolunda önü bir otomobil tarafından kesildi. Doğan Haber Ajansı'nın haberinde yer alan iddiaya göre, Şireci otomobiliyle aniden önüne kıran araca çarptı. 2 kişi, Ahmet Şireci’yi otomobilden indirerek kendi araçlarına bindirdi ve hızla uzaklaştı.

Şireci’nin kaçırıldığı sırada otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen fabrika çalışanı durumu telefonla polise bildirdi. Aynı kişi daha sonra Şireci’nin yakınlarından yardım istedi.

İhbara gelen polisler, otomobilde inceleme yapıp görgü tanığı fabrika çalışanının ifadesine başvurdu. Sanayicinin kaçırıldığını öğrenen yakınları da geldiği olay yerinde bilgi almaya çalışıp, gazetecilerin görüntü almalarına engel oldu.

Halen izine rastlanmayan Şireci’nin kullandığı cep telefonlarının kapalı olduğu öğrenilirken, polisler kaçırılma ihtimali bulunan güzergahlar üzerindeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis kaçırıldığı ileri sürülen Şireci’nin yakın çevresi ile iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin de bilgisine başvurmaya başladı. Şu ana kadar Şireci veya kaçırdığı iddia eden kişilerin sanayicinin yakınlarıyla iletişim kurmadığı da bildirildi.

İSO 500 listesinde

Şireci Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahibi ve kurucusu Ahmet Şireci 1970’lerin sonunda havlu ve orlon iplik ticareti yaparak iş hayatına başladı. 1985'ten itibaren akrilik iplik ticareti işine de girdi. Ahmet Şireci 1997 yılında iplik üretim tesislerini kurarak, bugünkü Şireci Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin temelini attı.

Bugün Şireci Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kendisine ait boyahanesi ve Gaziantep 2. ve 3. organizelerde bulunan 4 fabrikası ile iplik üretim ve işlemesinde faaliyet gösteriyor.

Şirket en son yayınlanan İSO 500 listesine 391. sıradan girmişti. Şirketin 2012 cirosu ise 214 milyon lirayı buluyor.

Şirket başta İngiltere, Fransa ve Polonya olmak üzere İran, Suriye, Kuzey Afrika ülkeleri ve Rusya, Ukrayna ve Türki Cumhuriyetlere ihracat yapıyor.