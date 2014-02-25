Ünlü sanatçılardan oy çağrısı: Bir oy, bir oydur; lütfen oy ver

Ünlü sinema ve dizi oyuncuları ile müzisyenlerin rol aldığı, "Bir oy, bir oydur. Lütfen oy ver" sloganıyla bir video hazırlandı. Aralarında Şehzade Mustafa rolüyle tanınan Mehmet Günsur, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi isimlerinde yer aldığı sanatçılar, oy vermenin önemi üzerine sözler kullanırken, video kamuoyunda oy vermenin önemini vurguluyor.

Sosyal Medyada dolaşmaya başlayan projenin fikri sahibi model ve oyuncu Burcu Kutluk video ile ilgili olarak, "Kendi çevremle konuştuğumda, insanların seçimlerde çok basit sebeplerden oy vermediğini gördüm. Bunun Hollywood'da yapılmış örnekleri vardı, 'Biz de yapabilir miyiz?' diye düşünürken bir araya geldik. Çekimleri Bora Tarhan yaptı, Atölye Gri'de çekildi. Herkes işlerinden fedarkarlık yaptı gönül olarak çalıştı" dedi. Balyoz davasında 18 yıla mahkum olan emekli amiral Deniz Kutluk'ın kızı olan Burcu Kutluk, proje için ayrıca "Babamla alakalı konularla ilgilenmeye başladıktan sonra toplumsal konulardan farkındalığım arttı. Ama bunun onunla direk alakalı bir durumu yok" şeklinde konuştu.

İşte o video:

Video'da yer alan isimler

Videoda Rıza Kocaoğlu, Harun Tekin, Koray Candemir, Canan Ergüder, Mehmet Günsur, Selma Ergeç, Güven Kıraç, Meltem Cumbul, Ceyda Düvenci, Pelin Karahan, Seda Bakan , Selim Bayraktar, İrem Sak, Okan Çabalar, Özge Özpirinççi, Buğra Gülsoy, Dolunay Soysert, Kenan Ece, Ceyda Düvenci, Serkan Altunorak, Sarp Akkaya ve Burcu Kutluk gibi birçok sanatçı rol alıyor. Sanatçılar videoda oy vermenin önemini vurguluyor.