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Ünlü sanatçı İnci Çayırlı kalp krizi geçirdi

Çayırlı'nın duran kalbini doktorlar elektroşok cihazıyla çalıştırdı

21 Nisan 2016 21:22

Ünlü sanatçı İnci Çayırlı kalp krizi geçirdi. Duran kalbi doktorlar tarafından elektroşok cihazı ile çalıştırıldı. Çayırlı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nin Türk Sanat Müziği korosunu çalıştıran İnci Çayırlı, öğle saatlerinde kalbinde ritim bozukluğu nedeniyle belediye yetkilileri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim dalına götürüldü.

Çayırlı burada gözlem altına alındığı sırada kalp krizi geçirdi ve kalbi durdu. Doktorlar elektroşok cihazı yardımıyla Çayırlı'nın duran kalbini çalıştırdı. Kardiyoloji yoğun bakıma alınan Çayırlı için doktorlar kalp pili takma teklifinde bulundular. Ancak Çayırlı'nın bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Çayırlı'nın tedavisi sürüyor.

 

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