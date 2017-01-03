Ünlü sanat eleştirmeni ve yazar John Berger hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü sanat eleştirmeni ve yazar John Berger, 90 yaşında hayatını kaybetti.

1970'li yıllarda BBC'de yayınlanan 'Görme Biçimleri' belgesel dizisiyle ünlenen Berger, batılı kültürel estetik anlayışına getirdiği eleştirel yaklaşımla tanınıyordu.

Berger, 1972'de yazdığı G. adlı romanıyla da prestijli Booker ödülünü almıştı.

Berger, aldığı para ödülünün yarısını ABD'deki siyah hakları hareketi Siyah Panterlere bağışlamıştı.

John Berger'in biyografisini kaleme almaya devam eden editörü Tom Overton, Berger'in ölümünün ardından "Bize sanatın hayatlarımızı zenginleştirdiğini öğretti" dedi.

Kuzey Londra'da dünyaya gelen Berger, kariyerine ressam olarak başlamıştı.

1940'larda ilk eserleri sergilendikten sonra, yazarlığa başladı. Şiirden, senaryolara, fotoğraf eleştirmenliğinden Filistin sorununa kadar çok geniş bir yelpazede yazılar kaleme aldı.

Berger'in belgesel dizisi 'Görme Biçimleri' pek çoğumuzun dünyaya bakış açısını değiştirdi.

Hep medyanın sanatı algılayış biçimimizi derinden etkilediğini savundu.

O program bugün hâlâ bir simge niteliğinde. Ama daha birkaç ay önce görüştüğüm Berger, bugünün şartlarında benzer bir program çekmenin imkânsız olduğunu söylemişti.

Alışkanlıkları, yerleşik düzeni ve bizi, yani medyayı eleştiriyordu. Bir sanatçının bakış açısına, bir akademisyenin bilgi birikimine ve doğuştan yetenekli bir sahne sanatçısının karizmasına sahipti.

Ama her şeyden önce bir yazardı. Şiirleri, romanları ve eleştirileriyle hayatımızı zenginleştirdi.

Bize bireysel olarak değil ama toplumsal olarak nasıl görmemiz gerektiğini öğretti.

Berger'in çok sayıda kitabının editörlüğünü yapmış olan Overton, "John her zaman en çok ilgi duyduğu konuların sürgün deneyimi ile sanat ve mülkiyet arasındaki felaketlere yol açan ilişki olduğunu söylerdi" dedi.

Dünyanın John Berger'e her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyleyen Overton, "Bazı kitapların yıllar geçtikçe gençleştiğini söylerdi. O'nun kitapları da gençleşecek. Berger'in ardında bıraktığı eserler umut aşılıyor ve çok geniş bir yelpazeye yayılıyor" dedi.

Berger Paris'teki evinde hayatını kaybetti.