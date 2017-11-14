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Ünlü şairlerden maskeli protesto: Şiir gibi İstanbul nefes almak istiyor

"Büyük şairlerin anlattığı İstanbul sadece şiirlerde kalacak"

14 Kasım 2017 19:36

Greenpeace Akdeniz, Trakya’ya inşa edilecek olası kömürlü termik santralin İstanbul’un havasını yaşanmaz hale getireceğine dikkat çekmek için İstanbul’da bulunan ünlü şairlerin  heykellerine maske takarak, “Şiir gibi İstanbul nefes almak istiyor” dedi. Eylemde, "Trakya’daki kömürlü termik santral projesinden vazgeçilmezse bu büyük şairlerin anlattığı İstanbul sadece şiirlerde kalacaği" ifade edildi.

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Reşit Elçin, Çerkezköy'de yapılması planlanan 990 MW gücündeki termik santralin İstanbul'un hava kirliliğini dramatik şekilde artıracağına ve Ergene Havzası'nın hali hazırda kirlenmiş ve azalmış olan su kaynaklarını da tüketeceğine dikkat çekti.

Elçin konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"İstanbul, halihazırda 365 gün boyunca Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kriterlerine göre kirli hava soluyor. Atılması gereken adım yeni kömürlü termik santraller inşa etmek değil, yenilenebilir enerjinin önündeki bariyerleri kaldırmak ve temiz enerji kaynaklarına yönelmektir."

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