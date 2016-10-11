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Dünya

Ünlü Rus gazeteci Putin'le Serdar Ortaç ve Tarkan'ı kıyasladı

"Bu dostluk şu an o kadar güzel ki, o kadar güçlü ve sağlam ki..."

11 Ekim 2016 17:16

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul ziyaretini takip eden Kommersant gazetesinin Kremlin muhabiri Andrey Kolesnikov, Rus lidere Türkiye’de gösterilen ilgiyi yazdı. Kolesnikov, "Putin Türkiye’de kült şarkıcı Serdar Ortaç’tan, hatta Tarkan’dan bile daha popüler hale gelmiş" dedi. 

TürkRus internet sitesinde yer alan habere göre, Kolesnikov, enerji zirvesinde söz Putin’e verilince salonun neredeyse tüm delegelerin ayağa kalkıp telefonlarıyla video kaydına başladığını anlatıp şöyle devam etti:
“Anlaşılan Rus savaş uçağının dürüşülmesinden sonra geçen zaman içinde Vladimir Putin Türkiye’de kült şarkıcı Serdar Ortaç’tan, hatta Tarkan’dan bile daha popüler hale gelmiş."

İki liderin yakınlığı için “Yan yana oturdular… Sanki hiç bir şey olmamış gibi. Anlaşılan uçak kazası ikisi için de şok olmuştu” dedi.

Kolesnikov yazının sonunda şu değerlendirmeyi yaptı:
“Galiba bugün (iki liderin) anlaşamadığı hiç bir madde yoktu. Başka ne olabilirdi? Bu dostluk şu an o kadar güzel ki, o kadar güçlü ve sağlam ki, elbette ilk benzer durumda tekrar kırılabilir."

 

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RusyaVladimir PutinİstanbulKommersant gazetesiKremlinAndrey KolesnikovSerdar OrtaçTarkan

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