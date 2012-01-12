Ünlü Rus ajanı Vartanyan öldü

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Sovyetler Birliği'nin efsanevi ajanlarından Gevork Vartanyan'ın, Moskova'da hayatını kaybettiği bildirildi.Rusya dış istihbarat servisi SVR'den yapılan açıklamada, 87 yaşındaki Ermenistan asıllı Vartanyan'ın, Moskova'da belirlenemeyen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, 16 yaşında Sovyet istihbaratı için çalışmaya başlayan Vartanyan'ın babasının da Tahran'da görev yapan bir ajan olduğu belirtilerek, Vartanyan'ın 1943 yılında Sovyet lider Josef Stalin, ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchil'e karşı düzenlenen suikast girişimini ortaya çıkaran isim olduğu vurgulandı.Vartanyan'ın Moskova'dan gelen talimat üzerine Tahran'daki İngiliz istihbarat okuluna katıldığına değinilen açıklamada, Ermenistan asıllı ajanın buradan mezun olup Sovyetler Birliği'ne gönderilenler hakkında bilgi vererek Sovyet istihbaratının bu kişileri yakalamasını sağladığı ifade edildi.Açıklamada, Vartanyan ve eşinin 1950-1986 yıllarında birkaç ülkede görev yaptığı belirtilirken, bu ülkelerin adı verilmedi.Vartanyan'ın 1992 yılında emekli olduktan sonra genç istihbaratçıları eğitmeye başladığı kaydedildi.Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Vartanyan'ın kendisiyle birlikte yurt dışında istihbarat faaliyetlerinde bulunan dul eşini arayarak başsağlığı diledi ve, ''Kendisi ulusumuzun dış istihbarat tarihinin bir parçası haline gelen mükemmel özel operasyonlara imza atmış biri'' dedi.Rusya'nın Rostov kentinde 17 şubat 1924'te dünyaya gelen Sovyetler Birliği'nin ünlü istihbaratçısı Vartanyan'ın, Ermenistan'da toprağa verilmesi bekleniyor.Gevorg Vartanyan, 1940 yılında Tahran İçişleri Halk Komiserliği (NKVD) istihbaratçılar ağıyla doğrudan bağ kurabildi. Burada ikamet edenlerden birinin görevlendirmesiyle Vartanyan, Tahran'da faşist istihbarat ağını ortaya çıkaran grubu yönetti. Sadece 2 yılda yönetimindeki grup, şu veya bu şekilde Alman istihbaratıyla bağı olan 400 kişiyi ortaya çıkardı ve bu sayede Stalin, Churchil ve Roosevelt'e yönelik suikast girişimini engelleyebildi.1984 yılından SSCB kahramanı ilan edilen Gevorg Vartanyan'ın, kahramanlık ilanına dair zamanında hiçbir bilgi yayımlanmadı. Ünlü ajanın adı sadece 20 Aralık 2000'de Rusya dış istihbarat servisinin 80'inci kuruluş yıl dönümünde deşifre edildi.