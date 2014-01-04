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Dünya

Ünlü şarkıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Queens'in Springfield Gardens semtinde gerçekleşen saldırıda Green ve üç arkadaşının bulunduğu araç, silahlı bir kişi tarafından kurşunlandı

04 Ocak 2014 13:16

50 Cent'in kurduğu hip hop grubu G-Unit'in eski üyelerinden Jamal Green, New York'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

"Mazaradi Fox" sahne adıyla tanınan Green'in ölümüyle ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yapan 50 Cent, büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, 42 yaşındaki rap'çinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

ABD basınına konuşan polis kaynakları, dün öğleden sonra Queens'in Springfield Gardens semtinde gerçekleşen saldırıda Green ve üç arkadaşının bulunduğu araç, silahlı bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Saldırıda boynundan ve omzundan vurulan bir kişinin de durumunun kritik olduğu, diğer iki kişinin yaralandığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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