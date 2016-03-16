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Ünlü profesör Agop Kotoğyan’ın eşini darp eden hırsızlar 1.5 milyon lirasını çaldılar!

Hırsızlar, Prof. Kotoğyan'ın Emirgan'daki villasını soydu

16 Mart 2016 10:03

77 yaşındaki Prof. Agop Kotoğyan’ın Emirgan’daki villasına giren kar maskeli 3 gaspçı, 63 yaşındaki eşi Suzan Kotoğyan’ın elleri ve ayaklarını bağlayarak darp edip çelik kasanın şifresini aldı. Çelik kasadaki 1.5 milyon lirayı alarak kayıplara karıştı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, kar maskeli 3 gaspçı, Prof. Kotoğyan’ın Emirgan, Çam Sokak numara 20’deki villasına dün saat 15.00 sıralarında girdi. Evde Agop Kotoğyan yoktu. Eşi Suzan Kotoğyan vardı. Gaspçılar Suzan Kotoğyan’ın ellerini ve ayaklarını bağlayarak yere yatırdı. Çelik kasanın şifresini istediler. Ancak Suzan Kotoğyan, şifreyi vermek istemedi. Bunun üzerine 3 gaspçı Suzan Kotoğyan’ı darp etmeye başladı.

İşkenceye daha fazla dayanamayan Suzan Kotoğyan, çelik kasanın şifresini gaspçılara söylemek zorunda kaldı. Gaspçılar kasayı açarak içindeki 1.5 milyon lirayı aldı. Daha sonra evden çıkarak kayıplara karıştı.

Ellerini bağladıkları iplerden güçlükle kurtulan Suzan Kotoğyan, polisi arayıp yardım istedi. Polis kısa sürede villaya geldi. Kanlar içindeki Suzan Kotoğyan, yaşadığı dehşeti polise anlattı. Villada parmak izi incelemesi yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, villanın ve villanın bulunduğu sokaklardaki kamera görüntülerini topladı. Suzan Kotoğyan hastaneye kaldırıldı. Olayı haber alan eşi Agop Kotoğyan’da önce eve daha sonra da hastaneye eşinin yanına gitti.

Soruşturma başlatan polis, güvenlik kameralarının görüntülerini topladı. 

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