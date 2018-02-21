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Ekonomi

ÜNLÜ Portföy Yönetici Direktörlüğü'ne Tolga M. Güsar atandı

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Garanti Portföy eski Genel Müdür Yardımcısı Tolga M

21 Şubat 2018 14:36

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Garanti Portföy eski Genel Müdür Yardımcısı Tolga M. Güsar, yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co ekibine katıldı. ÜNLÜ Portföy Yönetici Direktörlüğü görevine atanan Güsar, SPK onayının ardından Genel Müdürlük görevini üstlenecek.
Kariyerine Garanti Portföy Yönetimi’nde başlayan Güsar, 1997 - 2008 yılları arasında varlık ve fon yönetimi alanlarında yönetici, daha sonra EFG İstanbul Menkul Değerler’de Portföy Yönetim Direktörü olarak hizmet verdi.  Güsar, 2009 yılından beri Garanti Portföy Yönetimi’nde Koordinatör ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Güsar’ın atamasıyla ÜNLÜ Portföy’ün sektördeki konumunu daha da güçlendirmesi hedefleniyor.
Tolga M. Güsar, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme, yüksek lisansını ise Yeditepe Üniversitesi Finans bölümünde tamamladı.
Bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak 1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co bugün kurumsal finansman ve danışmanlık, borç finansmanı ve danışmanlığı, kurumsal pay senedi satışları ve varlık yönetimi çözümlerine ek olarak nitelikli bireysel müşterilere beklentileri doğrultusunda özel ürün ve hizmet sunduğu DAHA ile lider bir yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi hizmetleri grubu oldu.
Türkiye’nin uluslararası şirket satın alma ve birleşmeleri, stratejik ortaklıkların oluşumu, tahvil ihraçları, blok satışlar ve halka arz işlemleri de üstlenen ÜNLÜ  & Co müşterilerine kurumsal finansman danışmanlık hizmetlerinin yanında, sendikasyon kredisi, satın alma finansmanı ve proje finansmanı gibi her türlü borç finansmanının yapılandırılması ve temin edilmesine yönelik olarak finansal danışmanlık hizmetleri ile tahsili gecikmiş alacak yönetimi, girişim sermayesi ve portföy yönetimi gibi varlık yönetimi hizmetleri de veriyor.
Merkezi İstanbul’da olan ve 350’nin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co’nun, New York’ta ve Singapur’da da ofisleri bulunuyor. (Fotoğraf)

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