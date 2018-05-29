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Spor

Ünlü porno yıldızı Khalifa'dan Liverpool'un kalecisine destek

Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa, Şampiyonlar Ligi final maçında yediği hatalı gollerle gündeme gelen kaleci Karius'a, ‘gülümsemeye devam et' mesajıyla destek verdi

29 Mayıs 2018 03:47

Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi final maçında yediği hatalı gollerle gündeme gelen Loris Karius'a ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'dan destek geldi. Khalifa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Alman kaleci için "Gülümsemeye devam et. Her insan hata yapar" ifadesini kullandı.

Final maçında kaleci Karius, Liverpool'un yediği birinci ve üçüncü gollerde hatalı davrandığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Maç sonu gözyaşlarını tutamayan kaleci Karius, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada herkesten özür dilerken, son derece üzgün olduğunu söylemişti. Ancak Karius'un yediği hatalı gollere İngiltere'de farklı boyutta tepki gösterildi.

Liverpool Merseyside polisi, kaleci Karius için yazılan hakaret dolu sosyal medya mesajları ve ölüm tehditleri için, soruşturma açıldığını duyurdu.

 

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