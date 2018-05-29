Ünlü porno yıldızı Khalifa'dan Liverpool'un kalecisine destek

Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi final maçında yediği hatalı gollerle gündeme gelen Loris Karius'a ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'dan destek geldi. Khalifa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Alman kaleci için "Gülümsemeye devam et. Her insan hata yapar" ifadesini kullandı.

Final maçında kaleci Karius, Liverpool'un yediği birinci ve üçüncü gollerde hatalı davrandığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Maç sonu gözyaşlarını tutamayan kaleci Karius, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada herkesten özür dilerken, son derece üzgün olduğunu söylemişti. Ancak Karius'un yediği hatalı gollere İngiltere'de farklı boyutta tepki gösterildi.

Liverpool Merseyside polisi, kaleci Karius için yazılan hakaret dolu sosyal medya mesajları ve ölüm tehditleri için, soruşturma açıldığını duyurdu.