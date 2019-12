Ünlü özel hasteler SGK'nın sıralamasında geri kaldı

T24- SGK, hastadan aldıkları fark ücretini belirlemek için anlaşmalı olduğu özel hastaneleri sınıflandırdı. Alman, Acıbadem gibi Türkiye’nin önde gelen bazı hastaneleri A sınıfına giremedi





SGK ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre A, B, C, D, E grubuna ayrılan hastanelerin hastadan alacakları fark ücreti de sınıfına göre belirlenecek. Buna göre A sınıfı hastane hastadan en fazla yüzde 70 fark ücreti alırken E sınıfı hastane hastadan yüzde 30 fark ücreti alabilecek. Yani A sınıfı hastaneye giden hasta daha fazla fark ücreti ödemeye hazır olacak. SGK bu işlemi yaparken, hastaneyi hizmet kalitesi, yatak kapasitesi, doktor sayısı, verdiği hizmetin çeşitliliği, hasta ve çalışan güvenliği gibi alanlarda puanladı.



Hastaneleri puanlamak için SGK ve Sağlık Bakanlığı’nı temsilen ikişer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni temsilen ise bir kişi olmak üzere beş üyeden oluşan bir komisyon oluşturuldu. Bundan sonraki süreçte de bu komisyon hastaneleri sıkı bir kontrolden geçirerek habersiz denetimler yapabilecek. Bunun için Sağlık Bakanlığı 150 kişilik bir denetim ekibi oluşturmuştu. Hastaneler yılda bir kez puanlanacak. Denetimden gelen sonuçlara göre hizmet kalitesini düşüren özel hastanenin puanı kırılıp bir alt gruba gönderilecek. Böylece alacağı fark ücreti de düşecek.



Milliyet gazetesinden Esengül Metin'in haberine göre, anlaşmalı olduğu özel ve vakıf hastanelerini hastadan aldıkları fark ücretini belirlemek için sınıflandırma yoluna giden SGK, hastanenin hizmet kalitesi, çeşitliliği ve yatak kapasitesine göre yaptığı puanlamayla hangi hastanenin hangi sınıfta hizmet vereceğini belirledi. 393 hastanenin puanlarını ve sınıflarını gösteren listede Acıbadem, Alman, Memorial gibi zincir hastanelerin bir kısmı B ve C sınıfında kalırken A sınıfına giren hastane sayısının azlığı dikkat çekti. MedicalPark zincirinde ise B ve C sınıfına giren birer halka dışında diğer hastaneler A sınıfında yer aldı. Hastane sahipleri ve özel hastane birlikleri yapılan puanlamaya tepki gösterdi. Uygulamayı 'komedi' olarak değerlendiren hastane sahipleri yapılan sınıflandırmaya karşı hukuki yollara başvuracaklarını belirtti. Tıp merkezleri bu kurallara uymak zorunda



Ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarının sahip olması gereken fiziki özellikler yenilendi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre ayakta tedavi yapan sağlık kuruluşlarında olması gereken bazı kriterler şunlar:

- Her poliklinik odası başına en az dört metrekare bekleme salonu olacak.

- Tıp merkezlerinde, klinik uzmanlık dalları için yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan muayene odası ayrılacak.

- Kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinde, ayrı bir tuvalet bulunacak.

- Cerrahi uygulama yapacak tıp merkezlerinde ameliyathane bulunacak.

- Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası yer alacak.

- Ameliyathane salonlarının kullanım alanı en az 30 metrekare olacak.

- Kesintisiz hizmet veren tıp merkezlerinde acil ünitesi bulunacak.

- Sağlık kuruluşları 4 yıl içinde şartlarını yeni yönetmeliğe göre oluşturacak.

- İşleteni doktor olmayan merkezler güzellik salonuna veya doktor olan sorumlu müdür çalıştırıp polikliniğe dönüşecek.







800-1000 puan alan “A sınıfı” hastane

- Hizmet Kalite Standardı (Poliklinik, yoğun bakım, ameliyathane, tedavi standartaları...) 150 puan

- Hasta Hakları, Hasta ve Çalışan Güvenliği (Hasta hakları ve güvenliği, enfeksiyon kontrolü, tesis yönetimi...) 100 puan

- Hastane Hizmet Dilim Endeksi (Elektronik raporlama hizmet standartları, hizmet çeşitliliği, hastanelerin reçete kontrolü...) 550 puan

- Kapasite (Yatak sayısı, kapalı alan, doktor ve hemşire sayısı...) 100 puan

- Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar (Çalışanların sosyal hakları, sigorta primleri...) 100 puan

Aydınlar: SGK hata yaptı puanlamayı düzeltecek

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Acıbadem Sağlık Grubu bünyesindeki hastanelerinin puanlarının yanlış hesaplandığını, SGK yetkililerinin hata yaptıklarını kabul ettiklerini belirtti. Aydınlar şöyle dedi:

“Dün SGK yetkilileri ile görüştüm, hata yaptıklarını ve önümüzdeki hafta düzelteceklerini söylediler. Biz SGK ile bazı branşlarımızda anlaşma yaptık. 550 puan olan hizmet kalite endeksine göre SGK ile fazla branşta anlaşma yapan hastanelerin aldıkları puanlar otomatik olarak artıyor. Biz sadece SGK ile kalp ve onkoloji bölümü için anlaşmalıyız. Hata yaptıklarını, bu durumu düzelteceklerini söylediler. Bizim dünya sağlık sisteminde yerimiz belli. Yapılan sınıflandırma bence komedi...”

ÖZEL HASTANE BİRLİKLERİ TEPKİLİ



‘Dava açılacak, bu uygulama hukuktan döner’

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat, bu uygulamanın hukuktan dönmemesine imkan olmadığını ifade etti. Sınıflandırmaya karşı derneklerin ve hastanelerin dava açacağını belirten Bahat, SGK’nın yaptığı sınıflandırmayı neden yaptığını anlamadıklarını söyledi. Bahat, sınıflandırma yapılırken hasta memnuniyetinin dikkate alınmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Sınıflama tümüyle yanlış bir durum. Kazananı olmayan bir şey için neden bu kadar diretildi. Zaten yüzde 70 fark almayacağımızı, bu yıl enflasyon oranında zam yapacağımızı söyledik. Niye böyle bir sınıflandırma yapıldı? İlla ki, anlı şanlı hastaneler ikinci sınıf demek için mi yapıldı. Biz ilkesel olarak karşıyız. 2008 yılında ne doktor sayımızı ne de yatak sayımızı artırmamıza izin verdiler. Sonra bu kriterlere göre sınıflandırıyorlar. Böyle bir durumu benim mantığım almıyor.”

‘Tüm branşlarda anlaşmayanın puanı düşük’

Özel Hastaneler Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, yapılan puanlamada büyük sağlık gruplarının düşük puan almalarını, SGK ile tüm branşlarda anlaşma yapmamalarına bağladı. Bu hastanelerin, diğer hastanelere göre verdikleri hizmetin çeşitliliği alanında daha düşük puan aldıklarını ifade eden Altuğ şöyle devam etti:

“Acıbadem Hastanesi listede B ve C grubunda yer alıyor. Çünkü onlar sadece onkoloji ve kalp bölümlerinde SGK ile anlaşmalı. Bu nedenle hizmet dilimi endeksinden daha düşük puan alıyorlar. Bu puanlama bu açısından bir sorun oluşturuyor. SGK ile daha fazla branşta anlaşma yapan yüzde 70 fark alıyor. Birkaç branşta anlaşma yapan hastaneler daha az fark ücreti olacak. Bu anlamda SGK, hastaneleri anlaşma yapmaya zorluyor. Bu puanlama baştan aşağıya yanlış bir uygulama.”

78 hastane A sınıfında yer aldı

Hastane adı Puanı





A SINIFI

Başkent Üniversitesi İstanbul 973,3

Özel MedicalPark Bahçelievler Hastanesi 956,4

An-Deva Yıldız Hastanesi 946,7

Özel Universal Hospital Group Çamlıca Alman Hastanesi 946,7

Medical Park Sağlık Hizmetleri 946,2

Özel Ankara Güven Hastanesi 944,4

TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi 943,6

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi 943,1

Özel Akay Hastanesi 942,1

Başkent Üniversitesi 940,7

Özel MedicalPark Göztepe 939,0

Sani Konukoğlu Hastanesi 925,2

Özel Medipark Hastanesi 923,3

Türkiye Tabipler Vakfı Şifa Tıp Merkezi 921,3

Özel MedicalPark Gaziantep 918,9

Ortadoğu Özel Sağlık Hastanesi 918,7

Özel Medicana Int. Ankara Hastanesi 911,4

Başkent Üniversitesi 909,6

Başkent Üniversitesi 907,5

Özel Bahar Hastanesi 906,4

Özel Medicana Hospitals Çamlıca Hastanesi 904,6

Özel MedicalPark Ordu 903,6

Antalya Yaşam Hastanesi 900,2

Medicalpark Fatih 898,6

Özel MedicalPark Hastanesi Samsun 896,8

Özel Medicana Int İstanbul 896,1

Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi 895,4

Özel Sema Hastanesi 889,1

TÜTAV Bornova Şifa Hastanesi 886,1

Şanlıurfa Uzmanlar Tıp Sağlık Hizmetleri 882,3

Maltepe Üniversitesi 882,0

Özel Yeni İsviçre Hastanesi 881,5

İstanbul Özel Hizmet Hastanesi/Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi 878,0

Özel Defne Hastanesi 877,9

Özel Bayındır Hastanesi 877,4

Başkent Üniversitesi 874,9

Özel Bursa Acıbadem Hastanesi 873,1

Fatih Üniversitesi 870,9

BSK Metropark Hastanesi 869,9

Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi 868,5

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi 868,1

JFK Hospital 866,5

Özel Medibafra Hastanesi 865,1

Özel Konak Hastanesi 864,9

Özel Çağsu Hastanesi 864,0

Özel Avrupa Şafak Hastanesi 863,2

Özel Erciyes Hastanesi 860,9

Özel Erdem Hastanesi 860,9

Özel Medical Park Tokat Hastanesi 860,5

Özel Göztepe Şafak Hastanesi 855,0

Ege Sağlık Tesisleri 850,8

Özel Medicana Hospitals Bahçelievler 846,2

Özel Tekden Hastanesi 844,7

Özel Uşak Ceyline Hospital Hastanesi 840,9

TDV 29 Mayıs Hastanesi 840,3

Özel Afyon Tıp Fuar Hastanesi 840,1

Özel MedicalPark Hastanesi Van 839,3

Medicine Hospital 838,9

T.C Bilim Ünv. Avrupa Florance Nightingale Hastanesi Art. Uyg. Mer. 838,8

Özel Sakmed Sağlık Hizmetleri 838,4

Özel BSK Denizli Cerrahi Hastanesi 837,8

Özel Adana Hastanesi 837,5

Özel Caka Vatan SHM Hastanesi 837,5

Özel Gözde Hastanesi 833,3

Özel Sivas Anadolu Hastanesi 828,7

Özel Yücelen Hastanesi 828,5

Ada Tıp Sağlık Hizmetleri 828,1

Özel Atasam Hastanesi 827,9

Medical Park Hastanesi 822,2

Erzurum Şifa Hastanesi 819,2

Özel Alanya Can Hastanesi 819,1

Özel Kırmızı Park Hastanesi 818,0

Özel Kent Hastanesi 817,7

Özel BSK Anadolu Hastanesi 816,3

Doğan Hastanesi 815,8

Özel Eskişehir Sakarya Hastanesi 810,0

Özel Imperial Hastanesi 806,3

Özel Yeni Hayat Hastanesi 802,3

B SINIFI

Özel Medipark Elazığ Hastanesi 799,1

Özel Büyükşehir Hastanesi 796,7

Özel Veni Vidi Hastanesi 794,4

Konya Vakıf Hastanesi 789,2

Özel Mediva Hastanesi 789,1

Hospitalium Çamlıcı 787,3

Özel Keçiören Hastanesi 783,8

Özel Ereğli Anadolu Hastanesi 782,9

Çorlu Şifa Hastanesi 782,3

Özel Kastamonu Hastanesi 781,6

Özel Kavaklıdere Umut Hastanesi 781,3

Ankara Özel Ulus Hastanesi 776,7

Özel Bahat Hospital 774,5

Özel Avcılar Hospital 774,4

Özel Mesa Hastanesi 773,0

Özel Primer Hospital Hastanesi 773,0

Özel Giresun Ada Hastanesi 769,9

Özel Universal Hospital Kadıköy 768,5

Özel IMC Hastanesi 768,4

Özel Medi Tech Hastanesi 768,3

Çağ Hastanesi 768,0

Sev Amerikan Hastanesi 768,0

Şişli Florance Nightingale Hastanesi 764,2

Özel Bursa Anadolu Hastanesi 763,8

Tam-Med Özel Hastanesi 760,6

Özel Müjde Hastanesi 758,9

Özel Megapark Hastanesi 757,6

Özel Avrasya Hastanesi 757,4

Lokman Hekim Hastanesi 757,2

İst. Medipol Hastanesi 756,8

Özel Ethica İncirli Hastanesi 756,6

Acıbadem Bakırköy Hastanesi 750,8

Özel Tanrıöver Doğuş Hastanesi 749,8

Özel Şifa Hastanesi 748,4

Özel Ege Hastanesi 746,8

Özel Ordu Umut Hastanesi 745,1

Özel Ekol Hastanesi 743,7

Özel Batman Dünya Hastanesi 743,4

Özel İbni Sina Hastanesi (Osmaniye Deva) 742,3

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi 742,3

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi 740,7

Özel Çamlıca Erdem Hastanesi 739,2

Türkiye Gazetesi Hastanesi 737,8

Çankırı Özel Karatekin Has. 736,4

Özel Çekirge Kalp ve Arıtımı Hastanesi 736,4

Özel Konya Farabi Hastanesi 735,3

Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi 735,1

Özel Acıbadem Adana Hastanesi 733,0

Elit Sağlık 732,1

Özel BSK Konya Hastanesi 731,9

Memorial Hastanesi 730,9

Acıbadem Kadıköy Hastanesi 729,9

Türkiye Kızılay Derneği Ticaret Borsası Hastanesi 725,9

Özel Business Esnaf Hastanesi 723,9

Özel Sevgi Hastanesi 722,6

Özel Kapadokya Hastanesi 716,3

Özel Salihli Hastanesi 714,7

Özel Hisar Intercontinental Hastanesi 714,2

Özel Akdamar Hospital 707,3

Nisa Hastanesi 706,8

Özel Balıkesir Hastanesi 705,6

Özel Edremit Hastanesi 700,4

Özel Rumeli Hospital 698,8

Özel Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi 696,7

Batı Bahat Hospital 696,6

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi 694,7

Özel Yalova Hastanesi 692,6

Özel Medisu Hastanesi 692,1

Med-Life Özel Sağlık Hizmetleri 690,6

Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi 687,7

Özel Malatya Park Hospital Hastnesi 686,5

Andeva Hayat Hastanesi 686,4

Yenibosna Safa Hastanesi 685,9

Özel Avicenna Hastanesi Ataşehir 685,7

İstanbul Hospital 685,2

Özel Uğurlu Hastanesi 682,7

Özel İzan Sağlık Hastanesi 681,3

Balat Musevi Hastanesi 676,6

Özel Bursa Hastanesi 676,2

Universal Hospital 675,6

Özel Karabük Vatan Hastanesi 675,5

Özel Medikent Hastanesi 673,5

Ataköy Hastanesi 673,2

Özel Avicenna Hastanesi 669,7

Özel Optimed Güven Hastanesi 667,6

Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi 667,5

Özel Ömür Hastanesi 667,4

Özel Özkan Hastanesi 667,4

Özel Mardin Park Hastanesi 666,6

Özel Selçuklu Hastanesi 665,2

Özel Esenler Hayat Hastanesi 664,1

Özel Davraz Yaşam Hstanesi 660,8

Özel Hayat Hastanesi 660,0

Çorum Özel Hastanesi 659,7

Özel Can Hastanesi 659,3

İstanbul Şafak Hastanesi 657,1

Özel EGM Hayat Hastanesi 655,6

Kozyatağı Central Hospital 652,3

Özel Biga Can Hastanesi 650,2

İnternational Hospital 649,7

Özel Siirt Güven Hastanesi 647,5

Kolan Hastanesi 643,6

Özel Divan Hayat Hastanesi 641,1

Er-Pa Özel Denizli Sağlık Has. 639,7

Özel Sultan Hastanesi 639,7

Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri 639,1

Safa Hastanesi 638,5

Özel Nakiboğlu Bilgi Hastanesi 635,5

Özel Avicenna Umut Hastanesi 633,8

Kayseri Özel Sevgi Hastanesi 633,4

Özel Atakalp Kalp Hastanesi 632,8

Özel Giresun Kent Hastanesi 631,0

Özel Konya Hospital 627,6

Özel Batman Yaşam Hastanesi 627,2

İstanbul Şehir Hastanesi 626,4

Özel BSK Kütahya Anadolu Hastanesi 625,9

Özel Hatem Hastanesi 622,6

Özel Çapa Hastanesi 619,7

Delta Hospital 618,4

Özel Duygu Hastanesi 617,8

Özel Kırıkhan Can Hastanesi 616,7

Alman Hastanesi 616,2

Özel Avcılar Anadolu Hastanesi 612,8

Özel Lider Hastanesi 612,0

Ersoy Hastanesi 611,1

Özel Bilgi Hastanesi 609,5

Özel Elazığ Hayat Hastanesi 608,4

Özel Gebze Merkez Hastanesi 605,6

Özel Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası Kızılay Hastanesi 604,4

Özel BSK Aydın Anka Hastanesi 604,1

Özel Gözde Kışla Hastanesi 604,0

Özel Güneş Hastanesi 603,1

C SINIFI

Özel Öztan Sağlık Hastanesi 599,0

Özel Batman Hastanesi 597,7

Özel Avrupa Hastanesi 597,5

Özel Isparta Hastanesi 596,5

Özel Kırıkhan Bilim Hastanesi 594,9

Özel Malatya Sevgi Hastanesi 593,2

Şar Hospital 592,7

Özel Onvak Hastanesi 592,7

Özel Hayat Hastanesi 591,4

Özel Atakent Hastanesi 588,8

Özel Şanmed Hastanesi 585,9

Tem Hospital 585,7

Özel Hospitalium Haznedar 582,4

Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital 581,8

Özel An-Deva Topçular Hastanesi 581,2

Özel Medisaray Hospital 580,1

Özel Acıbadem Maslak Hastanesi 579,8

Özel Aksaray Hastanesi 579,4

Özel Akademi Hastanesi 578,8

Özel Ömer Sayar Hastanesi 578,8

Özel Aspendos Hastanesi 578,5

Özel Osmaniye Park Hastanesi 575,0

Özel Medicana Hospital Avcılar 574,2

Özel Yozgat Şifa Hastanesi 573,8

Özel Anakalp Kalp Hastanesi 572,6

Özel Sada Hastanesi 571,6

Ankara Özel Yüzüncü Yıl Has. 571,0

Özel Merter Vatan Hastanesi 570,4

İlgi Hastanesi ve Doğumevi 568,9

Özel Ferihan Laçin Hastanesi 566,0

Özel Adana Metro Hastanesi 565,4

Özel Melikgazi Hastanesi 565,2

Özel Acıbadem Kocaeli Hastanesi 561,5

Özel Beylikdüzü Kolan Hospital Hastanesi 559,3

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi 559,0

Medicalpark Sultangazi Hastanesi 556,8

Özel Genesis Hastanesi 553,1

Özel İstanbul Hastanesi 553,0

Özel Sevgican Hastanesi 551,3

Özel Boğaziçi Hastanesi 547,8

Özel Büyük Anadolu Hastanesi 547,7

Özel Kartal Hastanesi 547,3

Korkuteli Özey Yaşam Sağlık Hizmekleri A.Ş. 546,0

Özel Silivri Hayat Hastanesi 541,8

Bilge Hastanesi (Ada Med) 540,8

Özel Malatya Hastanesi 540,2

Özel Gazi Hastanesi 539,7

Özel Mavi Nokta Hastanesi 536,4

Özel İstanbul GSM GİSBİR Sağlık Merkezi Hastanesi 535,4

Özel Hayat Hastanesi(Bursa) 532,6

Özel Huzur Hastanesi 532,4

Özel Doğu Anadolu Hastanesi 530,8

İstanbul Vatan Hastanesi 530,7

Pendik Şifa Hastanesi 529,1

Özel Gelişim Hastanesi 527,1

Özel Maltepe Bölge Hastanesi 526,8

Antalya Özel Anadolu Hast. 526,1

Özel Nene Hatun Hastanesi 524,1

Özel Çamlık Hastanesi 522,6

Özel Yüzyıl Hastanesi 522,6

Özel Acıbadem Kayseri Hastanesi 519,4

Özel Yenişehir Hastanesi 513,6

Bandırma Özel Hastanesi 511,8

Bahat Halk Hastanesi 510,5

Özel GSM Sağlık Hastanesi 503,5

Özel Hospitalist Hastanesi 500,1

Özel Eyüp Haliç Hospital 491,2

Bilge Hastanesi 491,0

Özel Keşan Hastanesi 489,4

Özel Sağlık Hastanesi 488,7

Özel Acıbadem Kozyatağı Hastanesi 483,8

İncek FTR Hastanesi 483,0

Özel Mozaik Kadın Has. Ve Doğum 481,9

Özel İstanbul Bölge Hastanesi 478,4

Özel Kadirli Sağlık Hizmetleri 477,9

Özel Halkalı Kent Hastanesi 474,6

Özel Denizli Tekden Hastanesi 474,5

Özel Manavgat Sevgi Hastanesi 474,1

Özel Yunus Emre Hastanesi 472,7

Özel Hatay Hastanesi 471,2

Özel Echomar Göztepe Hastanesi 467,8

Farabim Hastanesi 466,8

Özel Atanur Göz Hastanesi 463,3

Real Life Medical Hizmetleri 459,8

Özel Veni Vidi Mamak Hastanesi 459,7

Özel Yaşam Hastanesi 459,7

Akademi Hastanesi 457,7

T. Kızılay Derneği Esenyurt Şubesi Hastanesi 455,1

Özel Konya Anıt Hastanesi 454,0

Özel Siirt Hayat Hastanesi 452,5

Özel Letoon Hastanesi 452,2

Özel Çapa Medilife Hastanesi 450,3

Özel Okmeydanı Hastanesi 449,7

Avusturya Sen Jorj Hastanesi 446,1

Özel Egepol Hastanesi 444,1

Ortaca Yücelen Hastanesi 443,1

Özel Muş Şifa Hastanesi 443,1

Başkent Üniversitesi 442,5

Lara Hastanesi 442,4

Özel Ensar Hastanesi Avicenna 442,4

Özel Uğur Göz Hastanesi 440,5

T. Diyabet Cemiyeti Özel Mersin Diabet Hastanesi 439,7

Güngören Hastanesi 439,4

Özel Aşıkpaşa Hastanesi 436,8

Özel Jimer Hastanesi 436,4

Özel Hayat Hastanesi (Hayat Sağlık) 435,4

Özel Batman Alman Hastanesi 435,3

Derman Hastanesi 434,6

Özel Arnavutköy Hastanesi 434,1

Özel Yimpaş Çağrı Hastanesi 433,6

Akhisar Özel Doğuş Hastanesi 427,6

Çerkezköy Hastanesi 427,4

Özel Sur Hastanesi 426,9

Çengelköy Ülkü Hastanesi 425,2

Özel Körfez Marmara Hastanesi 425,2

Esenler Güney Hastanesi 424,8

Özel Kemer Yaşam Hastanesi 424,0

Meltem Hastanesi ve Doğumevi 423,6

Özel Ortopedia Hastanesi 421,9

Özel HRS Ankara Kadın Hastalıklar ve Doğ Hastanesi 419,3

Bayrampaşa Göz Hastanesi 418,6

Özel Doğu Akdeniz Üniversitesi 416,5

Özel Beyhekim Hastanesi 409,4

Özel Bilgi Hastanesi 405,0

Özel Ege Akademi Göz Hastanesi 401,5

D SINIFI

Pendik Hospital 398,4

Denizli Özel Şifa Hastanesi 397,0

Özel Palmiye Kadın Has. Ve Doğum Has 396,6

Kudret Göz Hastanesi 396,5

Özel Yeni Ufuk Hastanesi 395,3

Atlas Hastanesi 394,0

Özel Çukurova Hastanesi 393,2

Özel Afiyet Hastanesi 389,9

Özel Avicenna Hastanesi Gültepe 388,1

Özel Karşıyaka Göz Hastanesi 386,3

Özel Yaşar Hastanesi 386,2

Üsküdar Hospitaltürk 384,8

Özel Can Hastanesi 383,9

Özel Birgül Sağlık Hizmetleri 378,4

Özel Hüma Kadın Hast ve Doğ Hastanesi 378,1

Özel Yıldıztabya Bilge Hastanesi 375,8

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi 374,9

Özel Yenibosna Mediport Hospital 374,3

Özel Bir Nefes Göğüs Hastalıkları Dal Hastanesi 373,5

Özel İzmir Hastanesi 373,1

Dr. Sadık Ahmet Hastanesi 372,5

Çorlu Vatan Hastanesi 370,2

Özel Telek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 367,3

Özel Trakya Hastanesi 366,9

Özel Bingöl Hastanesi 366,5

Özel Üsküdar nadolu Hastanesi 365,9

Özel Çare Hastanesi 365,1

Özel Kadıoğlu Hastanesi 364,0

İzmir Özel Hayat Hastanesi 361,7

Özel Diyar Dünya Doğum Hastanesi 360,9

Özel Karataş Hastanesi 359,7

Özel Güney Göz Hastanesi Ali Tepe 355,5

Özel Kuşadası Hastanesi 354,7

Özel istanbul Göz Hastanesi 352,4

Çevre Hastanesi 349,8

Özel Dragos Şifa Hastanesi 347,9

Özel Medi City Hospital 346,6

Sakarya Vatan Hastanesi 343,0

Özel Fatih Hastanesi 342,4

Özel İbni Sina Hastanesi 340,9

Özel Maya Kadın Has. Ve Doğ Hastanesi 340,1

Özel Yaylalı Göz Hastanesi 337,9

Özel Keşan Vatan Hastanesi 336,4

Özel Iğdır Kadın Hastanesi 335,8

Özel Tarsus Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 334,8

Akropol Hastanesi 328,3

Özel Kariyer Göz Hastanesi 322,3

Özel Can Doğum ve Cerrahi Hastanesi 321,3

Özel Yılmazer Hastanesi 318,4

Özel Aydın Göz Hastanesi 312,6

Çukurova Göz Hastanesi 298,9

Özel Vizyon Göz Dal Hastanesi 292,7

Dr. Tahsin Özbek Hastanesi 289,9

Özel Kemer Anadolu Hastanesi 283,8

Özel Npistanbul Nöropsikiyatri Hastanesi 280,6

İnci Göz Hastanesi 259,1

Özel Trakya Göz Hastanesi 248,9







E SINIFI

Konyaaltı Hastanesi 192,2