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Ekonomi

Ünlü özel hasteler SGK'nın sıralamasında geri kaldı

SGK, hastadan aldıkları fark ücretini belirlemek için anlaşmalı olduğu özel hastaneleri sınıflandırdı.

02 Ocak 2010 02:00

T24- SGK, hastadan aldıkları fark ücretini belirlemek için anlaşmalı olduğu özel hastaneleri sınıflandırdı. Alman, Acıbadem gibi Türkiye’nin önde gelen bazı hastaneleri A sınıfına giremedi

Milliyet gazetesinden Esengül Metin'in haberine göre, anlaşmalı olduğu özel ve vakıf hastanelerini hastadan aldıkları fark ücretini belirlemek için sınıflandırma yoluna giden SGK, hastanenin hizmet kalitesi, çeşitliliği ve yatak kapasitesine göre yaptığı puanlamayla hangi hastanenin hangi sınıfta hizmet vereceğini belirledi. 393 hastanenin puanlarını ve sınıflarını gösteren listede Acıbadem, Alman, Memorial gibi zincir hastanelerin bir kısmı B ve C sınıfında kalırken A sınıfına giren hastane sayısının azlığı dikkat çekti. MedicalPark zincirinde ise B ve C sınıfına giren birer halka dışında diğer hastaneler A sınıfında yer aldı. Hastane sahipleri ve özel hastane birlikleri yapılan puanlamaya tepki gösterdi. Uygulamayı ‘komedi’ olarak değerlendiren hastane sahipleri yapılan sınıflandırmaya karşı hukuki yollara başvuracaklarını belirtti. 

A sınıfına fazla ödeme

SGK ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre A, B, C, D, E grubuna ayrılan hastanelerin hastadan alacakları fark ücreti de sınıfına göre belirlenecek. Buna göre A sınıfı hastane hastadan en fazla yüzde 70 fark ücreti alırken E sınıfı hastane hastadan yüzde 30 fark ücreti alabilecek. Yani A sınıfı hastaneye giden hasta daha fazla fark ücreti ödemeye hazır olacak. SGK bu işlemi yaparken, hastaneyi hizmet kalitesi, yatak kapasitesi, doktor sayısı, verdiği hizmetin çeşitliliği, hasta ve çalışan güvenliği gibi alanlarda puanladı. 

Her yıl puanlanacak

Hastaneleri puanlamak için SGK ve Sağlık Bakanlığı’nı temsilen ikişer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni temsilen ise bir kişi olmak üzere beş üyeden oluşan bir komisyon oluşturuldu. Bundan sonraki süreçte de bu komisyon hastaneleri sıkı bir kontrolden geçirerek habersiz denetimler yapabilecek. Bunun için Sağlık Bakanlığı 150 kişilik bir denetim ekibi oluşturmuştu. Hastaneler yılda bir kez puanlanacak. Denetimden gelen sonuçlara göre hizmet kalitesini düşüren özel hastanenin puanı kırılıp bir alt gruba gönderilecek. Böylece alacağı fark ücreti de düşecek.

Tıp merkezleri bu kurallara uymak zorunda 

Ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarının sahip olması gereken fiziki özellikler yenilendi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre ayakta tedavi yapan sağlık kuruluşlarında olması gereken bazı kriterler şunlar: 
-  Her poliklinik odası başına en az dört metrekare bekleme salonu olacak. 
-  Tıp merkezlerinde, klinik uzmanlık dalları için yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan muayene odası ayrılacak. 
-  Kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinde, ayrı bir tuvalet bulunacak. 
-  Cerrahi uygulama yapacak tıp merkezlerinde ameliyathane bulunacak. 
-  Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası yer alacak. 
-  Ameliyathane salonlarının kullanım alanı en az 30 metrekare olacak. 
-  Kesintisiz hizmet veren tıp merkezlerinde acil ünitesi bulunacak. 
-  Sağlık kuruluşları 4 yıl içinde şartlarını  yeni yönetmeliğe göre oluşturacak. 
-  İşleteni doktor olmayan merkezler güzellik salonuna veya doktor olan sorumlu müdür çalıştırıp polikliniğe dönüşecek.




800-1000 puan alan “A sınıfı” hastane
-  Hizmet Kalite Standardı (Poliklinik, yoğun bakım, ameliyathane, tedavi standartaları...) 150 puan
-  Hasta Hakları, Hasta ve Çalışan Güvenliği (Hasta hakları ve güvenliği, enfeksiyon kontrolü, tesis yönetimi...) 100 puan
-  Hastane Hizmet Dilim Endeksi (Elektronik raporlama hizmet standartları, hizmet çeşitliliği, hastanelerin reçete kontrolü...) 550 puan
-  Kapasite (Yatak sayısı, kapalı alan, doktor ve hemşire sayısı...) 100 puan
-  Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar (Çalışanların sosyal hakları, sigorta primleri...) 100 puan



Aydınlar: SGK hata yaptı puanlamayı düzeltecek
Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Acıbadem Sağlık Grubu bünyesindeki hastanelerinin puanlarının yanlış hesaplandığını, SGK yetkililerinin hata yaptıklarını kabul ettiklerini belirtti. Aydınlar şöyle dedi:
“Dün SGK yetkilileri ile görüştüm, hata yaptıklarını ve önümüzdeki hafta düzelteceklerini söylediler. Biz SGK ile bazı branşlarımızda anlaşma yaptık. 550 puan olan hizmet kalite endeksine göre SGK ile fazla branşta anlaşma yapan hastanelerin aldıkları puanlar otomatik olarak artıyor. Biz sadece SGK ile kalp ve onkoloji bölümü için anlaşmalıyız. Hata yaptıklarını, bu durumu düzelteceklerini söylediler. Bizim dünya sağlık sisteminde yerimiz belli. Yapılan sınıflandırma bence komedi...”



ÖZEL HASTANE BİRLİKLERİ TEPKİLİ

‘Dava açılacak,  bu uygulama hukuktan döner’
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat, bu uygulamanın hukuktan dönmemesine imkan olmadığını ifade etti. Sınıflandırmaya karşı derneklerin ve hastanelerin dava açacağını belirten Bahat, SGK’nın yaptığı sınıflandırmayı neden yaptığını anlamadıklarını söyledi. Bahat, sınıflandırma yapılırken hasta memnuniyetinin dikkate alınmadığını belirterek şöyle konuştu:
“Sınıflama tümüyle yanlış bir durum. Kazananı olmayan bir şey için neden bu kadar diretildi. Zaten yüzde 70 fark almayacağımızı, bu yıl enflasyon oranında zam yapacağımızı söyledik. Niye böyle bir sınıflandırma yapıldı? İlla ki, anlı şanlı hastaneler ikinci sınıf demek için mi yapıldı. Biz ilkesel olarak karşıyız. 2008 yılında ne doktor sayımızı ne de yatak sayımızı artırmamıza izin verdiler. Sonra bu kriterlere göre sınıflandırıyorlar. Böyle bir durumu benim mantığım almıyor.” 



‘Tüm branşlarda anlaşmayanın puanı düşük’
Özel Hastaneler Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, yapılan puanlamada büyük sağlık gruplarının düşük puan almalarını, SGK ile tüm branşlarda anlaşma yapmamalarına bağladı. Bu hastanelerin, diğer hastanelere göre verdikleri hizmetin çeşitliliği alanında daha düşük puan aldıklarını ifade eden Altuğ şöyle devam etti:
“Acıbadem Hastanesi listede B ve C grubunda yer alıyor. Çünkü onlar sadece onkoloji ve kalp bölümlerinde SGK ile anlaşmalı. Bu nedenle hizmet dilimi endeksinden daha düşük puan alıyorlar. Bu puanlama bu açısından bir sorun oluşturuyor. SGK ile daha fazla branşta anlaşma yapan yüzde 70 fark alıyor. Birkaç branşta anlaşma yapan hastaneler daha az fark ücreti olacak. Bu anlamda SGK, hastaneleri anlaşma yapmaya zorluyor. Bu puanlama baştan aşağıya yanlış bir uygulama.”



78 hastane A sınıfında yer aldı
Hastane adı   Puanı

 

A SINIFI
Başkent Üniversitesi İstanbul    973,3
Özel MedicalPark Bahçelievler Hastanesi   956,4
An-Deva Yıldız Hastanesi    946,7
Özel Universal Hospital Group Çamlıca Alman Hastanesi   946,7
Medical Park Sağlık Hizmetleri   946,2
Özel Ankara Güven Hastanesi 944,4
TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi 943,6
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi  943,1
Özel Akay Hastanesi     942,1
Başkent Üniversitesi    940,7
Özel MedicalPark Göztepe    939,0
Sani Konukoğlu Hastanesi    925,2
Özel Medipark Hastanesi 923,3
Türkiye Tabipler Vakfı Şifa Tıp Merkezi   921,3
Özel MedicalPark Gaziantep  918,9
Ortadoğu Özel Sağlık Hastanesi   918,7
Özel Medicana Int. Ankara Hastanesi   911,4
Başkent Üniversitesi    909,6
Başkent Üniversitesi    907,5
Özel Bahar Hastanesi    906,4
Özel Medicana Hospitals Çamlıca Hastanesi 904,6
Özel MedicalPark Ordu   903,6
Antalya Yaşam Hastanesi 900,2
Medicalpark Fatih  898,6
Özel MedicalPark Hastanesi Samsun     896,8
Özel Medicana Int İstanbul  896,1
Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi    895,4
Özel Sema Hastanesi     889,1
TÜTAV Bornova Şifa Hastanesi 886,1
Şanlıurfa Uzmanlar Tıp Sağlık Hizmetleri  882,3
Maltepe Üniversitesi    882,0
Özel Yeni İsviçre Hastanesi 881,5
İstanbul Özel Hizmet Hastanesi/Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi   878,0
Özel Defne Hastanesi    877,9
Özel Bayındır Hastanesi 877,4
Başkent Üniversitesi    874,9
Özel Bursa Acıbadem Hastanesi    873,1
Fatih Üniversitesi 870,9
BSK Metropark Hastanesi 869,9
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi 868,5
Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi 868,1
JFK Hospital  866,5
Özel Medibafra Hastanesi    865,1
Özel Konak Hastanesi    864,9
Özel Çağsu Hastanesi    864,0
Özel Avrupa Şafak Hastanesi 863,2
Özel Erciyes Hastanesi  860,9
Özel Erdem Hastanesi    860,9
Özel Medical Park Tokat Hastanesi     860,5
Özel Göztepe Şafak Hastanesi 855,0
Ege Sağlık Tesisleri    850,8
Özel Medicana Hospitals Bahçelievler  846,2
Özel Tekden Hastanesi   844,7
Özel Uşak Ceyline Hospital Hastanesi  840,9
TDV 29 Mayıs Hastanesi  840,3
Özel Afyon Tıp Fuar Hastanesi    840,1
Özel MedicalPark Hastanesi Van   839,3
Medicine Hospital  838,9
T.C Bilim Ünv. Avrupa Florance Nightingale Hastanesi Art. Uyg. Mer.     838,8
Özel Sakmed Sağlık Hizmetleri    838,4
Özel BSK Denizli Cerrahi Hastanesi    837,8
Özel Adana Hastanesi    837,5
Özel Caka Vatan SHM Hastanesi    837,5
Özel Gözde Hastanesi    833,3
Özel Sivas Anadolu Hastanesi 828,7
Özel Yücelen Hastanesi  828,5
Ada Tıp Sağlık Hizmetleri   828,1
Özel Atasam Hastanesi   827,9
Medical Park Hastanesi  822,2
Erzurum Şifa Hastanesi  819,2
Özel Alanya Can Hastanesi   819,1
Özel Kırmızı Park Hastanesi 818,0
Özel Kent Hastanesi     817,7
Özel BSK Anadolu Hastanesi  816,3
Doğan Hastanesi    815,8
Özel Eskişehir Sakarya Hastanesi 810,0
Özel Imperial Hastanesi 806,3
Özel Yeni Hayat Hastanesi   802,3

 

B SINIFI
Özel Medipark Elazığ Hastanesi   799,1
Özel Büyükşehir Hastanesi   796,7
Özel Veni Vidi Hastanesi    794,4
Konya Vakıf Hastanesi   789,2
Özel Mediva Hastanesi   789,1
Hospitalium Çamlıcı     787,3
Özel Keçiören Hastanesi 783,8
Özel Ereğli Anadolu Hastanesi    782,9
Çorlu Şifa Hastanesi    782,3
Özel Kastamonu Hastanesi    781,6
Özel Kavaklıdere Umut Hastanesi  781,3
Ankara Özel Ulus Hastanesi  776,7
Özel Bahat Hospital     774,5
Özel Avcılar Hospital   774,4
Özel Mesa Hastanesi     773,0
Özel Primer Hospital Hastanesi   773,0
Özel Giresun Ada Hastanesi  769,9
Özel Universal Hospital Kadıköy  768,5
Özel IMC Hastanesi 768,4
Özel Medi Tech Hastanesi    768,3
Çağ Hastanesi 768,0
Sev Amerikan Hastanesi  768,0
Şişli Florance Nightingale Hastanesi  764,2
Özel Bursa Anadolu Hastanesi 763,8
Tam-Med Özel Hastanesi  760,6
Özel Müjde Hastanesi    758,9
Özel Megapark Hastanesi 757,6
Özel Avrasya Hastanesi  757,4
Lokman Hekim Hastanesi  757,2
İst. Medipol Hastanesi  756,8
Özel Ethica İncirli Hastanesi    756,6
Acıbadem Bakırköy Hastanesi 750,8
Özel Tanrıöver Doğuş Hastanesi   749,8
Özel Şifa Hastanesi     748,4
Özel Ege Hastanesi 746,8
Özel Ordu Umut Hastanesi    745,1
Özel Ekol Hastanesi     743,7
Özel Batman Dünya Hastanesi 743,4
Özel İbni Sina Hastanesi (Osmaniye Deva)  742,3
Özel İskenderun Gelişim Hastanesi     742,3
Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi   740,7
Özel Çamlıca Erdem Hastanesi 739,2
Türkiye Gazetesi Hastanesi  737,8
Çankırı Özel Karatekin Has. 736,4
Özel Çekirge Kalp ve Arıtımı Hastanesi    736,4
Özel Konya Farabi Hastanesi 735,3
Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi 735,1
Özel Acıbadem Adana Hastanesi    733,0
Elit Sağlık   732,1
Özel BSK Konya Hastanesi    731,9
Memorial Hastanesi 730,9
Acıbadem Kadıköy Hastanesi  729,9
Türkiye Kızılay Derneği Ticaret Borsası Hastanesi   725,9
Özel Business Esnaf Hastanesi    723,9
Özel Sevgi Hastanesi    722,6
Özel Kapadokya Hastanesi    716,3
Özel Salihli Hastanesi  714,7
Özel Hisar Intercontinental Hastanesi 714,2
Özel Akdamar Hospital   707,3
Nisa Hastanesi     706,8
Özel Balıkesir Hastanesi    705,6
Özel Edremit Hastanesi  700,4
Özel Rumeli Hospital    698,8
Özel Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi 696,7
Batı Bahat Hospital     696,6
Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi     694,7
Özel Yalova Hastanesi   692,6
Özel Medisu Hastanesi   692,1
Med-Life Özel Sağlık Hizmetleri  690,6
Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi   687,7
Özel Malatya Park Hospital Hastnesi   686,5
Andeva Hayat Hastanesi  686,4
Yenibosna Safa Hastanesi    685,9
Özel Avicenna Hastanesi Ataşehir 685,7
İstanbul Hospital  685,2
Özel Uğurlu Hastanesi   682,7
Özel İzan Sağlık Hastanesi  681,3
Balat Musevi Hastanesi  676,6
Özel Bursa Hastanesi    676,2
Universal Hospital 675,6
Özel Karabük Vatan Hastanesi 675,5
Özel Medikent Hastanesi 673,5
Ataköy Hastanesi   673,2
Özel Avicenna Hastanesi 669,7
Özel Optimed Güven Hastanesi 667,6
Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi 667,5
Özel Ömür Hastanesi     667,4
Özel Özkan Hastanesi    667,4
Özel Mardin Park Hastanesi  666,6
Özel Selçuklu Hastanesi 665,2
Özel Esenler Hayat Hastanesi 664,1
Özel Davraz Yaşam Hstanesi  660,8
Özel Hayat Hastanesi    660,0
Çorum Özel Hastanesi    659,7
Özel Can Hastanesi 659,3
İstanbul Şafak Hastanesi    657,1
Özel EGM Hayat Hastanesi    655,6
Kozyatağı Central Hospital  652,3
Özel Biga Can Hastanesi 650,2
İnternational Hospital  649,7
Özel Siirt Güven Hastanesi  647,5
Kolan Hastanesi    643,6
Özel Divan Hayat Hastanesi  641,1
Er-Pa Özel Denizli Sağlık Has.   639,7
Özel Sultan Hastanesi   639,7
Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri    639,1
Safa Hastanesi     638,5
Özel Nakiboğlu Bilgi Hastanesi   635,5
Özel Avicenna Umut Hastanesi 633,8
Kayseri Özel Sevgi Hastanesi 633,4
Özel Atakalp Kalp Hastanesi 632,8
Özel Giresun Kent Hastanesi 631,0
Özel Konya Hospital     627,6
Özel Batman Yaşam Hastanesi 627,2
İstanbul Şehir Hastanesi    626,4
Özel BSK Kütahya Anadolu Hastanesi    625,9
Özel Hatem Hastanesi    622,6
Özel Çapa Hastanesi     619,7
Delta Hospital     618,4
Özel Duygu Hastanesi    617,8
Özel Kırıkhan Can Hastanesi 616,7
Alman Hastanesi    616,2
Özel Avcılar Anadolu Hastanesi   612,8
Özel Lider Hastanesi    612,0
Ersoy Hastanesi    611,1
Özel Bilgi Hastanesi    609,5
Özel Elazığ Hayat Hastanesi 608,4
Özel Gebze Merkez Hastanesi 605,6
Özel Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası Kızılay Hastanesi     604,4
Özel BSK Aydın Anka Hastanesi    604,1
Özel Gözde Kışla Hastanesi  604,0
Özel Güneş Hastanesi    603,1

 

C SINIFI
Özel Öztan Sağlık Hastanesi 599,0
Özel Batman Hastanesi   597,7
Özel Avrupa Hastanesi   597,5
Özel Isparta Hastanesi  596,5
Özel Kırıkhan Bilim Hastanesi    594,9
Özel Malatya Sevgi Hastanesi 593,2
Şar Hospital  592,7
Özel Onvak Hastanesi    592,7
Özel Hayat Hastanesi    591,4
Özel Atakent Hastanesi  588,8
Özel Şanmed Hastanesi   585,9
Tem Hospital  585,7
Özel Hospitalium Haznedar   582,4
Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital   581,8
Özel An-Deva Topçular Hastanesi  581,2
Özel Medisaray Hospital     580,1
Özel Acıbadem Maslak Hastanesi   579,8
Özel Aksaray Hastanesi  579,4
Özel Akademi Hastanesi  578,8
Özel Ömer Sayar Hastanesi   578,8
Özel Aspendos Hastanesi 578,5
Özel Osmaniye Park Hastanesi 575,0
Özel Medicana Hospital Avcılar   574,2
Özel Yozgat Şifa Hastanesi  573,8
Özel Anakalp Kalp Hastanesi 572,6
Özel Sada Hastanesi     571,6
Ankara Özel Yüzüncü Yıl Has. 571,0
Özel Merter Vatan Hastanesi 570,4
İlgi Hastanesi ve Doğumevi  568,9
Özel Ferihan Laçin Hastanesi     566,0
Özel Adana Metro Hastanesi  565,4
Özel Melikgazi Hastanesi    565,2
Özel Acıbadem Kocaeli Hastanesi  561,5
Özel Beylikdüzü Kolan Hospital Hastanesi  559,3
Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi 559,0
Medicalpark Sultangazi Hastanesi 556,8
Özel Genesis Hastanesi  553,1
Özel İstanbul Hastanesi 553,0
Özel Sevgican Hastanesi 551,3
Özel Boğaziçi Hastanesi 547,8
Özel Büyük Anadolu Hastanesi 547,7
Özel Kartal Hastanesi   547,3
Korkuteli Özey Yaşam Sağlık Hizmekleri A.Ş.    546,0
Özel Silivri Hayat Hastanesi 541,8
Bilge Hastanesi (Ada Med)   540,8
Özel Malatya Hastanesi  540,2
Özel Gazi Hastanesi     539,7
Özel Mavi Nokta Hastanesi   536,4
Özel İstanbul GSM GİSBİR Sağlık Merkezi Hastanesi   535,4
Özel Hayat Hastanesi(Bursa) 532,6
Özel Huzur Hastanesi    532,4
Özel Doğu Anadolu Hastanesi 530,8
İstanbul Vatan Hastanesi    530,7
Pendik Şifa Hastanesi   529,1
Özel Gelişim Hastanesi  527,1
Özel Maltepe Bölge Hastanesi 526,8
Antalya Özel Anadolu Hast.  526,1
Özel Nene Hatun Hastanesi   524,1
Özel Çamlık Hastanesi   522,6
Özel Yüzyıl Hastanesi   522,6
Özel Acıbadem Kayseri Hastanesi  519,4
Özel Yenişehir Hastanesi    513,6
Bandırma Özel Hastanesi 511,8
Bahat Halk Hastanesi    510,5
Özel GSM Sağlık Hastanesi   503,5
Özel Hospitalist Hastanesi  500,1
Özel Eyüp Haliç Hospital    491,2
Bilge Hastanesi    491,0
Özel Keşan Hastanesi    489,4
Özel Sağlık Hastanesi   488,7
Özel Acıbadem Kozyatağı Hastanesi     483,8
İncek FTR Hastanesi     483,0
Özel Mozaik Kadın Has. Ve Doğum  481,9
Özel İstanbul Bölge Hastanesi    478,4
Özel Kadirli Sağlık Hizmetleri   477,9
Özel Halkalı Kent Hastanesi 474,6
Özel Denizli Tekden Hastanesi    474,5
Özel Manavgat Sevgi Hastanesi    474,1
Özel Yunus Emre Hastanesi   472,7
Özel Hatay Hastanesi    471,2
Özel Echomar Göztepe Hastanesi   467,8
Farabim Hastanesi  466,8
Özel Atanur Göz Hastanesi   463,3
Real Life Medical Hizmetleri 459,8
Özel Veni Vidi Mamak Hastanesi   459,7
Özel Yaşam Hastanesi    459,7
Akademi Hastanesi  457,7
T. Kızılay Derneği Esenyurt Şubesi Hastanesi   455,1
Özel Konya Anıt Hastanesi   454,0
Özel Siirt Hayat Hastanesi  452,5
Özel Letoon Hastanesi   452,2
Özel Çapa Medilife Hastanesi 450,3
Özel Okmeydanı Hastanesi    449,7
Avusturya Sen Jorj Hastanesi 446,1
Özel Egepol Hastanesi   444,1
Ortaca Yücelen Hastanesi    443,1
Özel Muş Şifa Hastanesi 443,1
Başkent Üniversitesi    442,5
Lara Hastanesi     442,4
Özel Ensar Hastanesi Avicenna    442,4
Özel Uğur Göz Hastanesi 440,5
T. Diyabet Cemiyeti Özel Mersin Diabet Hastanesi    439,7
Güngören Hastanesi 439,4
Özel Aşıkpaşa Hastanesi 436,8
Özel Jimer Hastanesi    436,4
Özel Hayat Hastanesi (Hayat Sağlık)   435,4
Özel Batman Alman Hastanesi 435,3
Derman Hastanesi   434,6
Özel Arnavutköy Hastanesi   434,1
Özel Yimpaş Çağrı Hastanesi 433,6
Akhisar Özel Doğuş Hastanesi 427,6
Çerkezköy Hastanesi     427,4
Özel Sur Hastanesi 426,9
Çengelköy Ülkü Hastanesi    425,2
Özel Körfez Marmara Hastanesi    425,2
Esenler Güney Hastanesi 424,8
Özel Kemer Yaşam Hastanesi  424,0
Meltem Hastanesi ve Doğumevi 423,6
Özel Ortopedia Hastanesi    421,9
Özel HRS Ankara Kadın Hastalıklar ve Doğ Hastanesi 419,3    
Bayrampaşa Göz Hastanesi    418,6
Özel Doğu Akdeniz Üniversitesi   416,5
Özel Beyhekim Hastanesi 409,4
Özel Bilgi Hastanesi    405,0
Özel Ege Akademi Göz Hastanesi   401,5

 

D SINIFI
Pendik Hospital    398,4
Denizli Özel Şifa Hastanesi 397,0
Özel Palmiye Kadın Has. Ve Doğum Has  396,6
Kudret Göz Hastanesi    396,5
Özel Yeni Ufuk Hastanesi    395,3
Atlas Hastanesi    394,0
Özel Çukurova Hastanesi 393,2
Özel Afiyet Hastanesi   389,9
Özel Avicenna Hastanesi Gültepe  388,1
Özel Karşıyaka Göz Hastanesi 386,3
Özel Yaşar Hastanesi    386,2
Üsküdar Hospitaltürk    384,8
Özel Can Hastanesi 383,9
Özel Birgül Sağlık Hizmetleri    378,4
Özel Hüma Kadın Hast ve Doğ Hastanesi 378,1
Özel Yıldıztabya Bilge Hastanesi 375,8
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi    374,9
Özel Yenibosna Mediport Hospital 374,3
Özel Bir Nefes Göğüs Hastalıkları Dal Hastanesi     373,5
Özel İzmir Hastanesi    373,1
Dr. Sadık Ahmet Hastanesi   372,5
Çorlu Vatan Hastanesi   370,2
Özel Telek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi    367,3
Özel Trakya Hastanesi   366,9
Özel Bingöl Hastanesi   366,5
Özel Üsküdar nadolu Hastanesi    365,9
Özel Çare Hastanesi     365,1
Özel Kadıoğlu Hastanesi 364,0
İzmir Özel Hayat Hastanesi  361,7
Özel Diyar Dünya Doğum Hastanesi 360,9
Özel Karataş Hastanesi  359,7
Özel Güney Göz Hastanesi Ali Tepe     355,5
Özel Kuşadası Hastanesi 354,7
Özel istanbul Göz Hastanesi 352,4
Çevre Hastanesi    349,8
Özel Dragos Şifa Hastanesi  347,9
Özel Medi City Hospital 346,6
Sakarya Vatan Hastanesi 343,0
Özel Fatih Hastanesi    342,4
Özel İbni Sina Hastanesi    340,9
Özel Maya Kadın Has. Ve Doğ Hastanesi 340,1
Özel Yaylalı Göz Hastanesi  337,9
Özel Keşan Vatan Hastanesi  336,4
Özel Iğdır Kadın Hastanesi  335,8
Özel Tarsus Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi   334,8
Akropol Hastanesi  328,3
Özel Kariyer Göz Hastanesi  322,3
Özel Can Doğum ve Cerrahi Hastanesi   321,3
Özel Yılmazer Hastanesi 318,4
Özel Aydın Göz Hastanesi    312,6
Çukurova Göz Hastanesi  298,9
Özel Vizyon Göz Dal Hastanesi    292,7
Dr. Tahsin Özbek Hastanesi  289,9
Özel Kemer Anadolu Hastanesi 283,8
Özel Npistanbul Nöropsikiyatri Hastanesi  280,6
İnci Göz Hastanesi 259,1
Özel Trakya Göz Hastanesi   248,9



 

E SINIFI
Konyaaltı Hastanesi     192,2



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