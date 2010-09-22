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Spor

ÜNLÜ OYUNCUYA TECAVÜZ İDDİASI SUNDERLAND (A.A)

22 Eylül 2010 19:34

-ÜNLÜ OYUNCUYA TECAVÜZ İDDİASI SUNDERLAND (A.A) - 22.09.2010 - İngiltere Premier Lig takımlarından Sunderland'ın savunma oyuncusu Titus Bramble, tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı. Polis yetkilileri, Newcastle'ın merkezindeki bir otelde bir kadına tecavüz edildiğinin bildirilmesinden sonra 29 yaşındaki Bramble'ın gözaltına alındığını söyledi. Olayla ilgili 30 yaşındaki bir erkeğin daha gözaltına alındığı bildirildi. Sezon başında Wigan'dan Sunderland'e gelen Bramble, Sunderland'in dün Lig Kupası'nda West Ham'a 2-1 yenildiği maçta forma giymemişti.

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