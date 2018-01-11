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Dünya

Ünlü oyuncu Jessica Falkholt hayatını kaybetti

Oyuncu bir süredir yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşatılıyordu

11 Ocak 2018 23:43

Home and Away dizisiyle tanınan 29 yaşındaki ünlü  oyuncu Jessica Falkholt'un hayatını kaybetti.

Son dönemde birçok başarılı filmde olan oyuncu Falkholt, İngiltere'nin Sussex Inlet bölgesinde 29 Aralık'ta gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanıp komaya girmişti. Oyuncu bir süredir yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşatılıyordu.  Aynı kazada Falkholt'ın annesi Lars, babası Vivivan ve kardeşi Annabelle de hayatını kaybetmişti.

Genç oyuncunun durumundan ümitsiz olan ailenin talebi doğrultusunda destek ünitesinin devreden çıkarıldığı belirtildi.  

2015 yılında Sydney Ulusal Sanat Enstitüsü'nden mezun olan genç oyuncu, gelecek yıl vizyona girecek olan olan fantastik film Harmony'de de yer almıştı.

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Home and AwayJessica Falkholthayatını kaybetti

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