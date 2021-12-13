Oyuncu Ceyhun Fersoy saldırıya uğradı

Seksenler dizisinde Şahin karakterini canlandıran oyuncu Ceyhun Fersoy, gittiği bir eğlence mekânında darp edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fersoy, “Darp edildim, kaşımın üstü yarıldı ve dikildi. Şikâyetçi olacağım” dedi.

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde, kendi gibi oyuncu eşi Begüm Öner'le birlikte rol alan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıya uğradığını açıkladı.

Önceki akşam arkadaşlarıyla gittiği Beyoğlu'ndaki bir mekanda darp edilen ünlü oyuncu, hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı.

"Kaşımın üstü yarıldı"

Fersoy fotoğrafına "Dün darp edildim biraz sonra karakola gidip şikâyetçi olacağım. Kaşım üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" notunu düştü.

"Gereğini avukatlarım yapacaktır"

Fersoy daha sonra yaptığı bir paylaşımda da "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır" dedi.