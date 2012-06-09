T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ünlü oyuncu Burcu Kara, Buğra Gülsoy'dan boşanma dilekçesini verdi

Ünlü oyuncu Burcu Kara, geçen temmuz ayında evlendiği ‘Kuzey Güney’ dizisinin Güney’i Buğra Gülsoy’dan boşanmak için mahkemeye başvurdu.

09 Haziran 2012 08:01

Ünlü oyuncu Burcu Kara, geçen temmuz ayında evlendiği ‘Kuzey Güney’ dizisinin Güney’i Buğra Gülsoy’dan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Kara dava dilekçesinde, eşinin "evlilikle bağdaşmayan ağır kusurlu davranışları olduğunu ve evliliği sürdürme planı olmadığını" öne sürdü.

Milliyet'in haberine göre, Gülsoy'un evlilikle ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini belirten Kara,  Gülsoy'un evlilikle bağdaşmayan ağır kusurlu davranışları olduğunu ve evliliği sürdürme planı olmadığını, kendisinin ise elinden geleni yaptığını ancak yuvasını kurtaramadığını ifade etti.

Eşinden maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmayan ve gizli duruşma talep eden Kara, twitter sayfasına Mevlana'nın "Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük" cümlesini yazdı.

Kara eşinin kendisini "Kuzey Güney"deki rol arkadaşı Bade İşçil ile aldattığı yönündeki iddialar için de geçen haftalarda katıldığı bir davette "Bütün dizilerde böyle dedikodular çıkıyor. Bade benim de arkadaşım. Bu dedikodu yalan" açıklamasını yaparak bu konuda eşine sahip çıkmıştı. Kara'nın, yakın arkadaşlarına da boşanma nedeniyle ilgili "Buğra'nın yaşam şekli, alışkanlıkları ve davranışları bana uymadı" yorumunu yaptığı öğrenildi.

ETİKETLER

burcu karabuğra gülsoydüğünboşanmaevlilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24