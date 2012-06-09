Ünlü oyuncu Burcu Kara, Buğra Gülsoy'dan boşanma dilekçesini verdi

Ünlü oyuncu Burcu Kara, geçen temmuz ayında evlendiği ‘Kuzey Güney’ dizisinin Güney’i Buğra Gülsoy’dan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Kara dava dilekçesinde, eşinin "evlilikle bağdaşmayan ağır kusurlu davranışları olduğunu ve evliliği sürdürme planı olmadığını" öne sürdü.

Milliyet'in haberine göre, Gülsoy'un evlilikle ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini belirten Kara, Gülsoy'un evlilikle bağdaşmayan ağır kusurlu davranışları olduğunu ve evliliği sürdürme planı olmadığını, kendisinin ise elinden geleni yaptığını ancak yuvasını kurtaramadığını ifade etti.

Eşinden maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmayan ve gizli duruşma talep eden Kara, twitter sayfasına Mevlana'nın "Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük" cümlesini yazdı.

Kara eşinin kendisini "Kuzey Güney"deki rol arkadaşı Bade İşçil ile aldattığı yönündeki iddialar için de geçen haftalarda katıldığı bir davette "Bütün dizilerde böyle dedikodular çıkıyor. Bade benim de arkadaşım. Bu dedikodu yalan" açıklamasını yaparak bu konuda eşine sahip çıkmıştı. Kara'nın, yakın arkadaşlarına da boşanma nedeniyle ilgili "Buğra'nın yaşam şekli, alışkanlıkları ve davranışları bana uymadı" yorumunu yaptığı öğrenildi.