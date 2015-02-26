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Ünlü oyuncu Aytaç Yörükaslan hayatını kaybetti

Aytaç Yörükaslan için yarın Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek

26 Şubat 2015 19:35

Tiyatro sahnesinde ve Yeşilçam beyazperdesinde yıllarca rol alan emektar oyuncu Aytaç Yörükaslan 78 yaşında hayata veda etti.

Yörükaslan'ın cenazesi, Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Tiyatro ve sinema ve dizi oyuncusu Yörükaslan yıllarca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çalıştı. Şehir Tiyatrosu'ndan 2002'de emekli olan Yörükaslan, mimarlık mesleği gereği, pek çok tiyatro binasının yapımına da imza atmasıyla biliniyor.

 

'Süper Baba' ile geniş kitlelerce tanındı

Yörükaslan geniş kitle tarafından ise doksanlı yılların başının popüler dizisi “Süper Baba”daki rolüyle biliniyor.

Yörükaslan aralarında "Baş Sayfa", "Eyüp Üzerine Oyun", "Bozguncu", "Sabır ve Sebat", "Hacı Yatmaz", "Lütfen Dokunmayın", "Tuzak", "Aman Avcı", "İktidar", "Güneş Batarken", "Macbeth", "Avluya Bakan Pencere", "Yedinci Köpek", "Kuru Gürültü", "Elektronik Beyin", "Coriolanus", "Hamlet", "Hepimiz Bir Kişi İçin"in bulunduğu oyunlarda rol aldı.

 

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