-Ünlü oyuncu Anne Hathaway nişanlandı ANKARA (A.A) - 28.11.2011 - Amerikalı ünlü oyuncu Anne Hathaway, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Adam Shulman ile nişanlandı. Brooklyn'de yaptığı bir yürüyüş sırasında parmağında bir nişan yüzüğüyle fotoğraflanan Hathaway'in menajeri, 28 yaşındaki oyuncunun nişanlandığını doğruladı. 2008 yılından bu yana birlikte olan çiftin, henüz bir nikah tarihi belirlemedikleri öğrenildi. Meryl Streep ile birlikte rol aldığı "The Devil Wears Prada" adlı filmdeki rolüyle üne kavuşan Hathaway, "Rachel Getting Married" filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday olmuştu.