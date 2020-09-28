Ünlü oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi

Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Sürmeli tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Ameliyata alınan Sürmeli'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Evinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi.

Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, "Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

Ali Sürmeli’nin rahatsızlandığını duyan sevenleri hastaneye akın ederken, aynı dizide oynadıkları birçok ünlü sanatçı da hastaneye koştu.



Ali Sürmeli’nin rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca, hastane çıkışında basın mensuplarına "Allah'a şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı. Uyandıracaklarmış. İyi bir ameliyat olmuş. Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. Hastayım demiş öyle yatırmışlar" açıklamasında bulundu.

Ali Sürmeli’nin yakın arkadaşı olan ve bir çok projede birlikte çalışan Mahsun Kırmızıgül de hastaneye gelen ünlüler arasındaydı. (DHA)