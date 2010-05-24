Ünlü olma vaadiyle olaya karışmış!

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İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bayram Demir, Seyhun Zayim, Boğaç Kaan Murathan, Bora Ballı, Fatih Derdiyok, Murat Aplak ve Bedirhan Şinal ile 18 yaşından küçük tutuksuz sanık O.A. katıldı.





Duruşma, ifadesi alınacak olan tutuksuz sanık O.A'nın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle gizli yapıldı.





O.A, olay günü Eyüp'te dolaşırken tutuklu sanık Bedirhan Şinal'i gördüğünü, dolaşırlarken yanlarına Şinal'in kız arkadaşının geldiğini, Şinal ile kız arkadaşının tartıştıklarını ve kız arkadaşının ona "Yarın beni gazetelerde göreceksin" diyerek oradan uzaklaştığını ifade etti.

Şinal ile birlikte bir internet kafeye gittiklerini, Umut Erdoğan isimli birinin yanlarına geldiğini ve orada da Şinal'in sanatçı İbrahim Tatlıses'in internetteki fotoğraflarına bakıp sanki kendisiyle yaşamış gibi izlenim verdiğini belirten O.A, Şinal'in kendilerine, "İbrahim Tatlıses gibi ünlü olacaksınız" diye konuştuğunu dile getirdi.





Mahkeme heyeti, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 'Ergenekon' davasına ait dosyaların CD ortamında gelen iddianamelerinin birer kopyası ve davayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) gelen yazıların dosyaya konulmasına hükmetti.





Tutuklu sanık Bayram Demir'in avukatının "dava dosyasının 'Ergenekon' dava dosyası ile birleştirilmesi" talebinin, söz konusu belgelerin dosyaya konulmasının ardından değerlendirilmesine ve bu konuda karar verildikten sonra eksik hususların tamamlanıp tamamlanmayacağının sonra düşünülmesine karar veren heyet, değerlendirmenin ardından dinlenmeyen 6 tanığın dinlenmeleri konusunda karar verilmesinin daha sonra değerlendirilmesine hükmetti.





Sanıkların eylemi terör amaçlı gerçekleştirdikleri kaydedilen iddianamede, tutuklu sanıklardan Bedirhan Şinal'ın "terör örgütüne yardım etmek", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi" ile "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 16 yıl 3 aydan 42 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Eylemin talimatını verdiği belirtilen Boğaç Kaan Murathan'ın da aralarında bulunduğu diğer sanıkların da 8 yıl 3 ay ile 37,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Şişli'deki Cumhuriyet gazetesinin bahçesine 29 Mart 2008'de molotofkokteyli atılmıştı.