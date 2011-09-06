-Ünlü nörolog Damarşi öldürüldü KERKÜK (A.A) - 05.09.2011 - Irak'ın Kerkük kentinde ünlü nörolog Yıldırım Abbas Damarşi ve kardeşinin öldürüldüğü bildirildi. Kerkük polisi, başkent Bağdat'ın 250 kilometre kuzeyindeki Kerkük kentinde silahlı kişilerin Yıldırım Abbas Damarşi ve kardeşinin bulunduğu araca ateş açtıklarını, saldırıda Damarşi ve kardeşinin öldüğünü belirtti. Bu arada Bağdat'ın batısındaki Emiriye semtinde yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3'ü asker olmak üzere 5 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bağdat'ın 390 kilometre kuzeyindeki Musul kentinin doğusunda ise eski bir polis memurunun cesedi bulundu. Eski polisin cumartesi günü kaçırıldığı açıklandı. Musul'un batısında ayrıca başından vurulan genç bir kişinin cesedi bulundu, havan saldırısında bir polisle bir sivil yaralandı. Erbil kentinin kuzeyindeki sınır kasabası Siyde Han'da ise İran topçusunun saldırısında bir kadının öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.