Ünlü müzisyen Pharrell Williams'tan Trump'a yasak

ABD'li müzisyen Pharrel Williams, Donald Trump'a ihtarname göndererek, şarkılarının seçim etkinliklerinde kullanılmamasını istedi.

ABD'li müzisyen Pharrel Williams, Donald Trump'ın şarkılarını kullanmaması adına ihtarname gönderdi. Avukatının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkılarının kullanılmasını istemediğini belirtti.

ABD'nin Pittsburgh kentinde sinagoga düzenlenen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra ara seçimler için düzenlenen etkinlikte Williams'a ait 'Happy'(mutlu) şarkısının çalınması üzerine ünlü şarkıcı, ABD başkanı Trump'a bir mektup göndererek, şarkılarının kullanılmasını istemediğini ifade etti.

Cumartesi günü yaşanan olayda "mutlu" olacak bir şeyin olmadığını bu yüzden şarkısının bu amaçla kullanılmasına izin vermediğini belirten Williams, Trump'ın telif hakkı ve ticari marka haklarını ihlal ettiğini söyledi.