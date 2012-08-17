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Dünya

Ünlü mücevher firmasından kölelik düzeni!

Swarosky’nin, 1960’lı yıllarda Avusturya’nın Schwaz kentindeki fabrikasında St. Martin kimsesizler yurdundaki kız çocuklarını hiçbir ücret ödemeden ve zorla çalıştırdığı ortaya çıktı

17 Ağustos 2012 21:46

Avusturya merkezli ünlü mücevher firması Swarowski’nin 1960’lı yıllarda kimsesiz küçük kızları zorla çalıştırdığı ortaya çıktı.

Avusturya basınında çıkan haberlere göre, David Beckham ve Paris Hilton’dan Jennifer Lopez ile Nicole Kidman’a kadar birçok ünlünün pahalı eşyalarını süsleyen kristal markası Swarosky’nin, 1960’lı yıllarda Avusturya’nın Schwaz kentindeki fabrikasında St. Martin kimsesizler yurdundaki kız çocuklarını hiçbir ücret ödemeden ve zorla çalıştırdığı belirlendi.

Bugün 61 yaşında olan kızlardan Johanna P. Avusturya’da yayınlanan Kurier gazetesine verdiği demeçte, sabah 07.00’dan akşam 18.00’a kadar çalıştırıldıkları halde kendilerine tek bir peni ödendiğini hatırlamadığını söyledi. Yine o tarihte kimsesizler yurdunda bulunanlardan Hermine R., parmaklarının küçük kristalleri eşyalara rahatça yerleştirebilecek kadar küçük ve hassas olması nedeniyle küçük kızların tercih edildiğini söyledi.

 

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