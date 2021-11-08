Ünlü model Dilara Kurşun, cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle eski sevgilisinden şikâyetçi oldu

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından önce kaçırılarak ormanlık alana götürüldü. Burada sevgilisi tarafından darp edilerek cinsel istismara maruz kalan Kurşun, kaçarak elinden kurtulduğu eski sevgilisini savcılığa ihbar etti. Eski sevgilinin 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; Dilara Kurşun'la buluşmak istediğini söyleyen eski sevgilisi Tufan Kılıç, teklifini reddeden Kurşun'u tehdit etmeye başladı.

"Eğer gelmezsen sitede olay çıkartırım, Annen dahil herkesi birbirine katarım, gel kimse duymasın" şeklinde sözler sonrası Tufan Kılıç'ın yanına giden Kurşun, eski sevgilisinin aracına bindi.

Araçla birlikte seyir halindeki çift arasında yeniden birlikteliklerine devam etme hususunda tartışma başladı. Tartışma devam ederken, aracı Kumköy tarafındaki ormanlık araziye süren Kılıç, saçlarından tuttuğu genç kadını önce darp etti.

Kurşun yaşadıkları nedeniyle Sarıyer'deki bir karakola giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Kurşun'a darp edildiğine rapor verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Kılıç, suçlamaları reddetti. Savcılık soruşturma sonunda Kılıç hakkında Nitelikli cinsel saldırı hakaret ve tehdit suçlarından dava açtı.



2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve modellik yapan Dilara Kurşun cinsel istismara maruz kaldı!

Hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın olay gecesi genç kadını ormana götürüp cinsel saldırıda bulunduğuna ve gelmeyi reddettiği için hakaret ve tehditle zorla götürdüğü anlatıldı.

20 yıla kadar hapsi istenen Tufan Kılıç, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.