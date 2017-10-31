Ünlü mimar Mahmut Yıldırım hayatını kaybetti

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde yaşayan ve 1 yıldır kanser tedavisi gören mimar Mahmut Yıldırım, bugün akşam saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği\'nde 3 dönemde 4 yıl başkanlık yapan mimar Mahmut Yıldırım, Cuma günü kalp yetmezliği nedeniyle Bodrum\'da özel bir hastaneye kaldırılmasının ardından, bugün saat 18.00 sıralarında hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören evli ve 1 çocuk sahibi Yıldırım\'ın ölümü Bodrum\'da üzüntü yarattı. Ekip Proje\'nin sahibi olan Yıldırım, Mimarlar Odası Ankara Temsilciliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştı. Yıldırım\'ın, Çarşamba günü saat 14.00\'te Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği\'nde düzenlenecek törenin ardından ikindi namazına müteakip Kadıkalesi Mezarlığı\'nda defnedileceği öğrenildi.

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