T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ünlü mimar Mahmut Yıldırım hayatını kaybetti

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ve 1 yıldır kanser tedavisi gören mimar Mahmut Yıldırım, bugün akşam saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

31 Ekim 2017 01:31

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde yaşayan ve 1 yıldır kanser tedavisi gören mimar Mahmut Yıldırım, bugün akşam saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği\'nde 3 dönemde 4 yıl başkanlık yapan mimar Mahmut Yıldırım, Cuma günü kalp yetmezliği nedeniyle Bodrum\'da özel bir hastaneye kaldırılmasının ardından, bugün saat 18.00 sıralarında hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören evli ve 1 çocuk sahibi Yıldırım\'ın ölümü Bodrum\'da üzüntü yarattı. Ekip Proje\'nin sahibi olan Yıldırım, Mimarlar Odası Ankara Temsilciliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştı. Yıldırım\'ın, Çarşamba günü saat 14.00\'te Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği\'nde düzenlenecek törenin ardından ikindi namazına müteakip Kadıkalesi Mezarlığı\'nda defnedileceği öğrenildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHA MUĞLA BodrumMahmut YıldırımMimarlar Odası Bodrum TemsilciliğiMahmut Yıldırım CumaBodrumYıldırımEkip ProjeYıldırım Mimarlar Odası Ankara Temsilciliği Merkez Yönetim KuruluKadıkalesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24