Ünlü mayo markasında vesayet davası: Vasi gelinim olsun

Kom Mayo'nun 92 yaşındaki sahibi Hasan Cansız, kendisini vesayet altına almak için dava açan oğlu Haluk Cansız'a davayla karşılık verdi. İşadamı Hasan Cansız, 70 yaşındaki oğlu Haluk Cansız'a İstanbul Sulh Mahkemesi'nde 'vesayet davası' açtı. Ünlü iş insanı oğluna gelini Deniz Cansız’ın vasi atanması talep etti.

Oğlunun vesayet altına alınıp kısıtlanmasını isteyen Hasan Cansız, oğlu Hasan Cansız'ın diğer oğlu Atilla Cansız ile birlikte ölmeden mirasına konmayı amaçladığını, bunu için de bazı karanlık kişilerden yardım aldıklarını iddia etti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, oğlunun alkol bağımlısı olduğunu iddia eden baba Cansız, dava dilekçesinde, Haluk Cansız'a vasi olarak gelini Deniz Cansız'ın atanmasını talep etti. Cansız'ın gelini ise, "Eşim sosyal içicidir. Alkol bağımlısı değildir ve tedavi görmemiştir" açıklaması yaptı.

Baba Cansız'a, 7 yıl önce diğer oğlu Atilla Cansız da 'akıl sağlığının bozulduğunu' iddia ederek vesayet davası açmış, mahkeme davası reddetmişti.