Ünlü markalar tuvalet kağıdında

Louis Vuitton, Channel gibi lüks markalara tepki göstermek isteyen ABD'li tüketici, ünlü markaların amblemleriyle üretilen tuvalet kâğıtlarına büyük ilgi gösterdi. Obama'nın da kendisinden önce tuvalet kâğıdı Türkiye'ye geldi.



ABD'liler krizle birlikte indirime gitmeyen dünyaca ünlü markalardan intikam almak için tuvalet kâğıdını seçti.



Referans gazetesinin haberine göre Louis Vuitton, Channel gibi lüks markalara tepki göstermek için bu markaların amblemleriyle üretilen tuvalet kâğıtları kapış kapış gidiyor. Marka amblemli tuvalet kâğıtlarının gördüğü ilgi üzerine Bush, Bin Ladin, hatta Obama fotoğraflı tuvalet kâğıtları da üretilmeye başlandı.



İç mimar Şafak Çak'ın Türkiye'ye getirdiği bu tuvalet kâğıtları, bizde de büyük ilgi görüyor. 6'lı paketler halindeki tuvalet kâğıtlarının tanesinin 6 dolardan satıldığını söyleyen Çak, Swarovski taşlı tuvaletlerin de ilgi görmeye başladığını kaydediyor.



İstanbul Ulus'ta bir eve bu tuvaletten yaptıklarını belirten Çak, "Ancak ev sahibi üzerinde 56 bin Swarovski taşın bulunduğu ve maliyeti 10 bin doların üzerinde olan bu tuvaleti gösteriş merakından çok bilinçli bir şekilde ve tepki amaçlı taktırdı" diyor.



Dava açmıyorlar



Lükse karşı ciddi bir tepki oluşmaya başladığını vurgulayan Çak, "Bu tepkinin arkasında, 'Bu markanın çantasını alamıyorum bari tuvalet kâğıdını alayım' değil, 'Ben böyle markaları ancak tuvalet kâğıdı olarak kullanırım', 'Bu taşla ancak tuvalet yaparım' tepkisi var. Louis Vuitton asla indirime girmez. O markadan öç almak isteyen, markayla dalga geçmek isteyen, tepki gösteren müşteri de 'Ben ancak bu markaları tuvalet kâğıdı olarak kullanırım' esprisinden yola çıkıyor. Düşündürücü olan ise bu lüks markaların ABD'de bu tuvalet kâğıtlarına yönelik dava açmaması" diyor.



Son dönemde İslami kesime yönelik tasarımlarıyla dikkat çeken Çak, ailesinin 45 yıllık bir mobilya deneyimi olduğunu söylüyor: "İstanbul'da çok az mobilya mağazası varken, Avrupa yakasında babam Kaya Çak vardı. 30 yıllık atölye deneyimimiz var. Ben 10 yıl önce bu işi iç mimarlığa çevirdim. Babam da şimdi tecrübesini konuşturuyor" diyor.



Ablası Başak Kara'nın da özellikle muhafazakâr kesimle ciddi bir köprü oluşturduğunu anlatan Çak, hiç görmediği kadın müşterileri olduğunu; onlarla iletişimi ablasının kurduğunu belirtiyor. Çak, şirkette 10 kişinin çalıştığını ancak dolaylı yoldan 500'den fazla kişiye istihdam sağladıklarını belirtiyor.



Sektörde iç mimarlık işini ciddi ve profesyonel yapan en fazla 10 şirketin bulunduğunu söyleyen Çak, 2007'de Türkiye'de açılan iç mimarlık firması sayısının 16 bin, 2008 sonunda kapanan iç mimarlık firması sayısının ise 9 bin olduğunu kaydediyor. Elektrikçi ve boyacının bile tabelaya dekorasyon firması yazdığını anlatan Çak, tasarımın öneminin henüz Türkiye'de tam anlaşılamadığını vurguluyor.



50 bin TL'ye dekorasyon



Türkiye'deki dekorasyon piyasasını hareketlendirmek için son olarak "ekonomik dekorasyon paketleri" çıkarttıklarını anlatan Çak, ABD'de yıllardır uygulanan sistemi ilk kez tüketiciyle tanıştırdıklarını söylüyor: "Boş teslim alınan evlerde, 100 metrekare için 50-100 ve 150 bin TL'lik paketler bulunuyor. Pakete banyo mobilyası, Siemens ve muadili marka beyaz eşya, perde, plazma TV, salon ve yatak odası gibi birçok ürün dahil. Ödeme sistemini müşteri seçiyor. Müşteriler paketle aynı ürünleri en az yüzde 50 daha pahalıya alabilir. Böylece belli bütçeye, nelere ve hangi kaliteye sahip olacaklarını da önceden bilmiş oluyor."



Projenin yeni olmasına karşın ciddi ilgi gördüğünü belirten Çak, "Krizde bunun çok doğru bir proje olduğunu gördük. Bugüne kadar A ve A plus gelir grubuna hitap ediyorduk. Bu projeyle B ve C'ye de yönelik hizmet verme imkânımız oldu" diyor.



ÖTV indirimiyle projenin daha çok ilgi göreceğine inandığını belirten Çak, yurtdışında da projeler üstlendiklerini ve son olarak Dubai Palm Island (Palmiye Adası) ve New York Manhattan'da sahipleri Türk olan 2 ev projesine başladıklarını söylüyor.



Anadolu'da Kurtlar Vadisi merakı



Anadolu'dan çok farklı ofis tasarımı talepleri geldiğini kaydeden Şafak Çak, "Hatay, Gaziantep, Kırıkkale gibi şehirlerde ilginç ofisler yapıyoruz. Holding değil, Anadolu'daki KOBİ'lerden bahsediyorum. Artık ofislerin prestij göstergesi olduğunu anlamaya başladılar. Adam patron odasına 150 bin dolar para harcıyor. 'Bu benim prestijim' diyor. Kurtlar Vadisi dizisindeki patron odaları gibi çok şaşalı, gösterişli odalardan istiyor. İplikçiyse, iplikle ilgili bir konsept, perdeciyse perdeyle ilgili, bobinciyse de bobinlerin kullanıldığı bir konsept istiyor. Anadolu kaplanları artık bu işlere uyanıyor" diyor.



5 bin kişilik mutfak



Üzerine yapışan muhafazakâr mimar etiketini reddeden Çak, "Kendimi kasetçi gibi görüyorum. Kimisi İbrahim Tatlıses, kimisi James Brown CD'si istiyor. Satmıyorum mu diyeceğim. İyi bir orkestra şefi olduğuma inanıyorum" diyor. Birkaç ay önce havaya çıkan namaz odalarından, tavana giren sedirlerden, palmiyeli yatak odalarından bahsettiğini anlatan Çak, "Yeni trend lükse karşı tepki, inanılmaz şatafatlı ofis odaları, DVD odasında havaya kalkan içki dolabı. Ama çoğunlukla onlardan böyle bir talep gelmiyor. Kışkırtan benim, delilikse ben çıkarıyorum. İslami kesimde önde gelen birinin Çamlıca'daki evinin altına her akşam 5 bin kişiye yemek çıkaracak endüstriyel bir mutfak yaptık. Bu kesim kendisine harcıyor ama Ümraniye'nin arka sokaklarındaki insanları da doyuruyor" diyor.